La grande musica internazionale torna protagonista al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza con il concerto “Canto di Primavera”, in programma venerdì 17 aprile, alle ore 20.30. Sul palco l’Orchestra Sinfonica Brutia, diretta dal maestro Francesco Di Mauro, insieme alla violinista Anna Tifu, considerata una delle migliori interpreti della sua generazione.

Vincitrice del prestigioso Concorso internazionale “George Enescu” di Bucarest, Anna Tifu è ospite delle più prestigiose stagioni concertistiche italiane e internazionali. Nel corso della sua carriera si è esibita con alcune tra le principali orchestre, tra cui l’Orchestra nazionale di Santa Cecilia, Orchestra nazionale della RAI di Torino, Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, Simón Bolvar Orchestra del Venezuela, Munich Chamber Orchestra, e al fianco d’importanti direttori, tra i quali Yuri Temirkanov, Gustavo Dudamel, Mikko Franck, John Axelrod, Christoph Poppen, Justus Frantz, Giampaolo Bisanti. Ha collaborato con musicisti come Maxim Vengerov, Yuri Bashmet, Ezio Bosso, Enrico Dindo, Julien Quentin, Giuseppe Andaloro, Pekka Kuusisto, Mario Brunello, Michael Nyman, Boris Andrianov, l’Etoile Carla Fracci, l’attore John Malkovich e Andrea Bocelli.

Il 17 aprile suonerà – con il prezioso violino Giovanni Battista Guadagnini 1783 “Kleynenberg” della fondazione Canale di Milano – accanto alla Brutia, l’unica orchestra calabrese riconosciuta dal Ministero della Cultura come Istituzione concertistica orchestrale (ICO). A dirigerla sarà il maestro Francesco Di Mauro, che si è esibito in tutto il mondo in prestigiose istituzioni musicali, da Toronto a New York, Istanbul a Cracovia e Torino. Attualmente è coordinatore della direzione artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.

Il programma della serata celebrerà due giganti della musica classica: Johannes Brahms con il Concerto in Re Maggiore per violino e orchestra, op. 77, uno dei capisaldi del repertorio violinistico, un capolavoro di tecnica e sentimento che esalterà il talento e il suono dello straordinario violino di Anna Tifu. Seguirà, nella seconda parte, la Sinfonia n. 6 in Fa Maggiore, op. 68 “Pastorale” di Ludwig van Beethoven, un inno alla vita, alla natura e alla serenità bucolica, ideale per celebrare il risveglio primaverile attraverso le celebri suggestioni sonore beethoveniane.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria InPrimafila (www.inprimafila.net).