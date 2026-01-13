Un mix di parole, musica e danza accompagnerà il prossimo imperdibile appuntamento del Festival Caudex – Visioni letterarie, diretto da Sabrina Pugliese: protagonista della serata sarà lo scrittore Domenico Dara che presenta “Cesare Pavese. Tutto è già accaduto”. L’appuntamento è per sabato 17 gennaio alle ore 20 al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme.

Caudex V va oltre, vuole muoversi più leggero e vivere nuovi percorsi: sul palco infinite sfumature di letteratura per nuove visioni. Accompagneranno il racconto di Domenico Dara il sax di Vito Procopio, la danza di Aurora Mastroianni e le letture di Eugenio Nicolazzo.

Nel libro “Cesare Pavese. Tutto è già accaduto” Domenico Dara ripercorre tutte le opere dello scrittore torinese: un viaggio esclusivo che permette di cogliere, con l’immediatezza dell’aforisma, la complessità del pensiero di Pavese e le difficoltà del suo animo travagliato. Incapace di venire a patti con la mutilata umanità del suo tempo, solo attraverso la parola sa creare lo scarto necessario per restituire ordine alle cose e illuminare il buio una frase alla volta.

Il risultato è un Pavese mai visto, una lettura originalissima che rintraccia temi ricorrenti e ossessioni nella vita e nella poetica di uno dei massimi autori italiani del secolo scorso. Cesare Pavese è stato uno dei maggiori intellettuali italiani del Novecento. Romanziere, poeta, traduttore e critico letterario.