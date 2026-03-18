Sabato 21 e domenica 22 marzo al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria promuove Metalmorphosys 3, un’iniziativa che propone un dialogo tra arte classica, moda contemporanea e nuove tecnologie. L’evento si inserisce nel programma degli eventi collaterali della mostra “Gianni Versace. Terra Mater. Magna Graecia Tribute”, confermando la vocazione del Museo a essere punto di riferimento culturale vivo e dinamico sul territorio nazionale e internazionale.

Il progetto nasce dall’ispirazione tra l’estetica della Magna Grecia e l’immaginario creativo di Gianni Versace, fortemente influenzato dalla potenza plastica della scultura classica, dalla mitologia mediterranea e dall’iconografia della Medusa, simbolo ricorrente nel linguaggio estetico della maison. Metalmorphosys 3 offre un’occasione unica per esplorare le connessioni tra passato e presente, tra linguaggi antichi e contemporanei, sottolineando come l’arte classica continui a ispirare la creatività contemporanea in tutti i suoi aspetti.

Nel contesto del Museo, custode dei Bronzi di Riace, l’iniziativa propone una riflessione sul rapporto tra corpo, identità e permanenza nel tempo. Grazie all’impiego di tecnologia di scansione tridimensionale, i visitatori potranno assistere e partecipare a un processo creativo che trasforma digitalmente il volto umano in scultura tridimensionale, restituendo volume, presenza e forma all’immagine di ciascun individuo. In questo modo, il gesto creativo degli antichi scultori trova un dialogo ideale con le possibilità offerte dalle tecnologie contemporanee, creando un ponte tra storia e innovazione.

Metalmorphosys 3 conferma l’impegno del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria nel promuovere iniziative culturali innovative e nel consolidare il proprio ruolo come luogo di incontro, ricerca e sperimentazione. Attraverso iniziative come questa, il Museo testimonia quotidianamente la propria funzione di promotore della cultura e della creatività, contribuendo alla valorizzazione del territorio e all’arricchimento del panorama culturale nazionale e internazionale.