La carovana teatrale calabrese prosegue il suo viaggio tra spettacoli, musica e laboratori trasformando borghi e piazze in luoghi di narrazione contemporanea

Prosegue il viaggio di “Borghi in Scena – Carovana teatrale”, il progetto itinerante inaugurato lo scorso 8 maggio che porta il teatro fuori dagli spazi convenzionali per trasformare borghi, piazze e luoghi identitari della Calabria in scenari di narrazione contemporanea.

Dopo le prime tappe che hanno coinvolto Aiello Calabro, Sant'Eufemia d'Aspromonte e Gioiosa Ionica, la carovana culturale arriva ora a Gerace, Pentedattilo e Bova con nuovi spettacoli e laboratori dedicati al rapporto tra mito, memoria e contemporaneità.

Il progetto nasce da un’idea dell’associazione Adexo Arti Creative ed è realizzato grazie alla collaborazione tra tre compagnie teatrali calabresi: Adexo Arti Creative (capofila), Officine Jonike Arti (partner) e Calabria Dietro le Quinte APS (partner). L’iniziativa, che gode del patrocinio dei comuni di Gerace, Melito Porto Salvo e Bova, rientra nei Progetti Speciali per il Teatro 2025 promossi dalla Regione Calabria.

“Borghi in Scena” intreccia drammaturgia contemporanea, musica dal vivo, ricerca scenica e performance site-specific, rileggendo archetipi del Mediterraneo — da Morgana a Scilla e Cariddi, da Ecuba a Medea — per restituire ai territori storie, identità e senso di appartenenza.

“Ecuba. Il sogno”: il mito della guerra diventa presente

Tra gli spettacoli più intensi del progetto c’è “Ecuba. Il sogno”, produzione Adexo Arti Creative scritta da Katia Colica e diretta da Basilio Musolino, con in scena Daniela D'Agostino, le musiche di Antonio Aprile e la voce speaker di Pasquale Zumbo.

Lo spettacolo trasporta la tragedia di Euripide nel presente: Ecuba diventa una donna ucraina sopravvissuta alla guerra e arrivata in Italia, dove lavora come badante tentando di convivere con il peso dei ricordi e dei traumi interiori.

Daniela D’Agostino racconta il proprio personaggio che “combatte una guerra silenziosa fatta di ricordi e tormenti interiori”, una donna che “non è soltanto una vittima, ma continua ogni giorno a lottare con i fantasmi del passato”. Un’interpretazione costruita senza indulgere nel pietismo, ma cercando di restituire tutta la lucidità e la fragilità di una sofferenza che continua a vivere sotto la superficie.

Attraverso il dialogo costante tra mito e contemporaneità, “Ecuba. Il sogno” affronta temi profondamente attuali come l’esilio, la memoria, la perdita e la resilienza femminile, trasformando il teatro in uno spazio di ascolto e riflessione civile.

“Alfa e Omega”: due donne sospese nell’attesa

Nelle nuove tappe, torna anche lo spettacolo che ha catturato il pubblico dentro una sospensione esistenziale dai tratti noir: “Alfa e Omega”, produzione Officine Jonike Arti scritta da Maria Milasi e Domenico Loddo con la regia di Americo Melchionda.

Lo spettacolo conduce il pubblico dentro un’atmosfera sospesa dai tratti noir, dove due donne — Alfa e Omega, interpretate da Maria Milasi e Kristina Mravcova — si incontrano in una fermata dimenticata dal tempo.

Tra sarcasmo, ironia e dolore, il testo attraversa il tema dello smarrimento umano e della migrazione interiore, trasformando le protagoniste nella metafora di un’umanità fragile e sospesa tra memoria e sopravvivenza.

“Morgana. Acque libere”: tra mito, mare e ricerca interiore

A Bova arriverà anche “Morgana. Acque libere”, produzione Adexo Arti Creative tratta dal testo “Acque Libere”, vincitore del premio Flanerì “effe – Periodico di Altre Narratività” e pubblicato nell’antologia Per rabbia o per amore di 66thand2nd.

In scena Katia Colica e Antonio Aprile con synth, ebow e basso, per uno spettacolo diretto da Basilio Musolino con elementi di scena di Caterina Casile.

La protagonista Candida affronta la sua prima Traversata dello Stretto, trasformando la sfida sportiva in un viaggio interiore tra Scilla e Cariddi, sospeso tra mito e realtà.

“Morgana. Acque libere” unisce teatro e musica dal vivo in una dimensione sensoriale e visionaria che dialoga con il paesaggio dello Stretto. Poseidone, Morgana, Scilla, Cariddi e Anfitrite diventano così simboli contemporanei attraverso cui riflettere anche sulla condizione femminile e sui temi dell’identità e dell’appartenenza.

I laboratori: il teatro come esperienza condivisa

Accanto agli spettacoli, grande spazio sarà dedicato ai laboratori curati da Calabria Dietro le Quinte APS, concepiti come momenti di partecipazione attiva e incontro tra artisti, territorio e comunità.

A Gerace è in programma il laboratorio di arti circensi ed equilibrismo, curato insieme agli artisti di Giocolereggio.

A Pentedattilo si terrà invece il Laboratorio di teatro comico con Gigi Miseferi, mentre a Bova spazio ad “Antigone Oggi”, laboratorio teatrale guidato da Matteo Tarasco.

I laboratori rappresentano una parte centrale del progetto: non semplici attività collaterali, ma strumenti di incontro e costruzione culturale condivisa.

Le prossime tappe della carovana teatrale

Gerace – Chiesa dell’Annunziatella | 30 e 31 maggio

ECUBA. IL SOGNO

Sabato 30 maggio | ore 21.00

Produzione Adexo Arti Creative

di Katia Colica

regia Basilio Musolino

con Daniela D’Agostino

musiche Antonio Aprile

speaker Pasquale Zumbo

ALFA E OMEGA

Domenica 31 maggio | ore 19.30

Produzione Officine Jonike Arti

di Maria Milasi e Domenico Loddo

regia Americo Melchionda

con Maria Milasi e Kristina Mravcova

direttore di scena Francesco Spinelli

Laboratorio – Arti circensi ed equilibrismo

Sabato 30 maggio | ore 11

Siderno

a cura di Calabria Dietro le Quinte con gli artisti di Giocolereggio

Borgo di Pentedattilo – Piazza SS. Pietro e Paolo | 31 maggio e 1 giugno

ECUBA. IL SOGNO

Lunedì 1 giugno | ore 19.30

ALFA E OMEGA

Lunedì 1 giugno | ore 21.00

Laboratorio di teatro comico

Domenica 31 maggio | ore 11

Musical School – Melito Porto Salvo

Navetta in orario spettacoli

a cura di Calabria Dietro le Quinte con Gigi Miseferi

Bova – Giardino delle Parole

Museo della Lingua Greco-Calabra Gerhard Rohlfs | 2, 5 e 6 giugno

ALFA E OMEGA

Martedì 2 giugno | ore 19.30

MORGANA. ACQUE LIBERE

Sabato 6 giugno | ore 19.30

Laboratorio “Antigone Oggi”

Venerdì 5 giugno | ore 16/19

Sabato 6 giugno | ore 10/13 e 15/19

a cura di Calabria Dietro le Quinte

con Matteo Tarasco