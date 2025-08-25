Cambia la programmazione del tour Sono solo canzonette: la data era inizialmente fissata al 26 agosto. I biglietti restano validi per il nuovo appuntamento

L’Altro Teatro e il Comune di Borgia annunciano il posticipo della data dello spettacolo di Edoardo Bennato “Sono solo canzonette”, inizialmente previsto per il 26 agosto 2025 e ora riprogrammato per domenica 14 settembre 2025, a causa di un sopraggiunto problema di salute dell’artista.

L’appuntamento è quindi per domenica 14 settembre 2025, ore 21, presso il Parco archeologico “Scolacium” di Borgia.

I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per la nuova data.

Sarà comunque possibile richiedere il rimborso del prezzo del biglietto, comprensivo di diritti di prevendita, entro e non oltre il 5 settembre 2025, attraverso il circuito TicketOne ovvero presso i punti vendita dove sono stati acquistati i tagliandi.

Coloro che hanno effettuato l’acquisto tramite il sito o l’app TicketOne potranno richiedere il rimborso seguendo la procedura riportata al seguente link: https://www.rimborso.info

Come da condizioni di vendita, non è rimborsabile alcun costo e/o spesa accessoria o personale.

Per ottenere il rimborso è necessario essere in possesso di un titolo di accesso. Senza il titolo di accesso non sarà possibile ottenere alcun rimborso.

Per chi ha effettuato l’acquisto presso Palazzo Mazza, a partire da domani, martedì 26 agosto 2025, sarà disponibile il modulo per il rimborso, che potrà essere ritirato a Palazzo Mazza oppure al Comune di Borgia. Il rimborso avverrà esclusivamente con modalità tracciabili e potrà essere richiesto entro e non oltre venerdì 5 settembre 2025.

Scusandosi per l’inconveniente e certi di una numerosa partecipazione del pubblico, per qualunque informazione e/o richiesta di rimborso, il pubblico potrà contattare direttamente L’Altro Teatro scrivendo a info@laltroteatro.it che provvederà a fornire tutti i dettagli sullo slittamento della data.