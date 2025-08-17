Dal 20 al 24 agosto il piccolo borgo presilano ospita la 15esima edizione del Festival, tra musica, incontri-dibattito, spettacoli e iniziative culturali e sostenibili. Ciliegina sulla torta i concerti gratuiti dei due big della musica pop contemporanea

Il Festival dell’Effimero torna a Celico per la sua 15ma edizione dal 20 al 24 agosto. Anche quest’anno una line-up di artisti amati e di successo e una quantità di eventi collaterali invaderanno il piccolo borgo presilano.

Organizzato dal Comune di Celico, guidato da Matteo Francesco Lettieri, e dall’Associazione Culturale Sila Antica, il Festival dell’Effimero è nato con l’intento di promuovere la cultura del territorio, dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili, della legalità, attraverso la musica con artisti nazionali e del territorio, dibattiti ed eventi che hanno funzione aggregante per l’intero comprensorio.

Gli eventi in cartellone saranno tutti completamente gratuiti. La cerimonia di apertura sarà il 20 agosto alle 17.30, con la partecipazione dei Tamburi S. Francesco di Paola. A seguire, in Villa comunale, l’inaugurazione della mostra “L’Effimero si racconta”. La stessa sera, sempre in Villa alle 22.00, si esibiranno i Bitchboys - Beach Boys Tribute Band, che ripropongono tutti i più grandi successi della storica band statunitense in uno straordinario spettacolo live.

Nel pomeriggio del 21 agosto in Villa, l’animazione per bambini con Pascal Slava, mentre alle 22.00 (Pattinodromo P. Beltrano) il palcoscenico sarà tutto per “Enrico Nigiotti: Summer tour 2025”. Il cantautore livornese, protagonista nei principali festival estivi d’Italia, porterà una scaletta ricca che comprende tutti i grandi classici scritti per sé e per i grandi interpreti della canzone italiana. Non mancheranno canzoni come Complici, inciso con Gianna Nannini, e poi, tra le altre, L’amore è, Nonno Hollywood e Tu sei per me.

Il pomeriggio del 22 agosto si aprirà con il primo degli incontri-dibattito previsti per due date nel cartellone. Alle 18.00, in Villa comunale, si terrà “Welfare in circolo: connessioni e innovazioni” con gli interventi di Matteo Lettieri, sindaco di Celico; Saveria Cristiano, dirigente Dipartimento Welfare Regione Calabria; Renato Gaspari, coordinatore tecnico della Commissione Politiche sociali della Conferenza Regioni e Province autonome; Franz Caruso, sindaco di Cosenza; Vincenzo Carrieri, docente di Scienza delle Finanze all'Università della Calabria; Antonio Lettieri, membro Associazione Culturale SilAntica. Modera Fabio Benincasa, giornalista.

Alle 22.00 il pattinodromo Beltrano sarà animato da Uccio De Santis con Stasera con Uccio, uno spettacolo esplosivo di monologhi, gag irresistibili e racconti di vita vissuta che ha raccolto sold out in tutti i teatri italiani.

Il 23 agosto si aprirà alle 18.30 con il secondo degli incontri-dibattito in Villa: “15 anni di Effimero – Il valore dell’associazionismo tra identità, partecipazione e sviluppo locale a Celico”. Interverranno Matteo Lettieri, sindaco di Celico; Stefano Bafaro, delegato al Turismo del Comune di Celico e membro dell’Associazione Culturale SilAntica; Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’antimafia UniCal; Gianni Romeo, coordinatore CSVnet Calabria; Antonio Iaccino e Giada Imbrogno, membri dell’Associazione Culturale SilAntica. Modera Fabio Benincasa, giornalista.

Alle 22.00, sempre nell’area concerti del Pattinodromo, ci si ritroverà per cantare insieme al Karaoke indie.

La 15esima edizione del Festival dell’Effimero chiuderà il 24 sera, al pattinodromo di Celico, con Francesco Gabbani, che nei live di questa estate canta Dalla tua parte, l’album pubblicato subito dopo l’edizione di Sanremo 2025, dove si è esibito con Viva la vita. Cantautore e polistrumentista di Carrara, ha pubblicato sei album e ha collezionato ben 13 dischi di platino e 4 dischi d’oro. È stato il primo artista nella storia del Festival a vincere per due anni consecutivi, prima tra le Nuove Proposte con Amen, e poi tra i Big con Occidentali’s Karma, conquistando sei dischi di platino e battendo ogni record di visualizzazioni e streaming. Nel 2020 è arrivato secondo con Viceversa (3 dischi di platino). In scaletta, anche i brani meno recenti e più amati dal pubblico. Gabbani si accinge ora a entrare nel ruolo di giudice di X Factor 2025, in onda da metà settembre.

Tutte le serate del Festival si chiuderanno con il DJ set live presente nell’area food.

Questi gli eventi principali del Festival dell’Effimero, concepito inizialmente come evento per un solo giorno – e per questo effimero – e che nell’arco di 15 anni si è affermato tra le migliori rassegne e di grande richiamo in Calabria.

L’evento si inserisce nel programma di più ampio respiro “Celico città celeste”, legato alla storia dell'Abate Gioacchino da Fiore, che qui nacque nel 1130. Attorno alla sua figura sono nati percorsi che conducono i viaggiatori alla scoperta della simbologia gioachimita e dei luoghi dove l’Abate elaborò il suo pensiero filosofico. Da percorrere, un itinerario che è insieme turistico, culturale e religioso da Celico fino a San Giovanni in Fiore, dove fu indicata l’edificazione dell’Abbazia, con lo spirito di far conoscere gli aspetti legati alla personalità dell’Abate, al suo passaggio, per scoprire soprattutto l’attualità del suo pensiero.

Il Festival dell’Effimero rientra nel Progetto “Celico città celeste” finanziato dal Ministero del Turismo a valere sull’“Avviso pubblico sul fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto Nazionale di Statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale”.