Gli eventi ospitati al parco Scaramuzza. La prima serata sarà dedicata alla Stand Up Comedy, successivamente spazio alla rassegna di corti e talk

Il Festival Crotone giunge alla sua terza edizione. Due serate dedicate alla cultura, allo spettacolo ed al cinema, con ingresso gratuito nella splendida e verde location del Parco Scaramuzza (ex Parco delle Rose).

Il festival è organizzato da Arci Crotone in collaborazione con Suoni Periferici, Arci Il Barrio APS, Arci Gli Spalatori di Nuvole APS, Associazione A. Maslow, Nonostante Tutto Resistiamo e CSV Calabria Centro. L’iniziativa fa parte di Hubs – Spazi di Innovazione Sociale, progetto che sostiene percorsi di partecipazione, rigenerazione ed inclusione attraverso la cultura.

Programma

Venerdì 29 agosto – ore 20:30

La prima serata sarà dedicata alla Stand Up Comedy, con le esibizioni di Giorgio Veloccia, comico e autore romano di stand up comedy, Antonio Salituro e Nicola Blandino, due comici emergenti della nuova scena comica italiana.

Sabato 30 agosto – ore 20:00

La seconda giornata aprirà con “Cortocircuito”, rassegna di cortometraggi che darà spazio a nuovi linguaggi e prospettive cinematografiche. Seguirà la proiezione del lungometraggio “Genius loci as a drifter” ed un incontro con la regista Niside Panebianco.

Il Festival Crotone rinnova la propria attenzione ai temi sociali ed alla solidarietà internazionale. Durante le due giornate sarà attivo un presidio dedicato alla Palestina, con le grafiche di Flyers for Falastin, e verrà promossa l’iniziativa nazionale di Arci Nazionale “Help Gaza Now”.

Nato come progetto autofinanziato e cresciuto grazie al contributo di associazioni e cittadini, il Festival Crotone – scrivono i promotori – si conferma uno spazio libero e partecipato. Un’occasione per vivere il parco cittadino come luogo di cultura, incontro e condivisione, valorizzando artisti e professionisti locali nel segno dell’impegno civile.