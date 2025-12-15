Il 25 dicembre grande evento gratuito nel cuore della città con un trio di artisti diversi pronti a regalare emozioni e adrenalina. il sindaco Flavio Stasi: «Non soltanto musica e divertimento: è il momento collettivo di un territorio che si ritrova»

La magia del Natale a Corigliano-Rossano si accende in musica con un evento imperdibile. L'amministrazione comunale è lieta di annunciare il concerto di Natale 2025, che vedrà salire sul palco di Piazza Bernardino Le Fosse un trio di artisti pronti a scaldare il pubblico: Briga, il talentuoso cantautore e rapper romano, affiancato dalle inconfondibili sonorità dance-pop di Marvin e l'energia contagiosa di Andrea Prezioso. L'appuntamento è fissato per le ore 21:00 del giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre 2025.

La serata sarà un viaggio tra generi diversi ma complementari, pensata per coinvolgere tutte le fasce d'età con ritmo, emozione e grande spettacolo.

Briga, nome d'arte di Mattia Bellegrandi, è uno degli artisti più eclettici del panorama italiano. Dopo essersi imposto all'attenzione nazionale per la sua partecipazione ad Amici e aver collezionato successi come "Sei di Mattina" e "Baciami (anche se non lo vuoi)", Briga continua a conquistare il pubblico con un mix di rap melodico e cantautorato intimo, dimostrando una maturità artistica che lo rende un punto di riferimento per il pop d'autore. La sua capacità di raccontare storie e toccare corde emotive profonde promette momenti intensi.



Ad accompagnare e completare la line-up, l'energia esplosiva di Marvin e Andrea Prezioso. Noto per la sua carriera di DJ e produttore, Marvin porta sul palco le sue hit che hanno fatto ballare le piazze, unendo il meglio della dance e del pop contemporaneo.

Insieme a lui, Andrea Prezioso, figura di spicco della scena DJ italiana, garantirà un set ad alto tasso di adrenalina, trasformando Piazza Le Fosse in una grande discoteca all'aperto.

La scelta di unire tre figure così diverse rispecchia la volontà dell'amministrazione di offrire una festa di Natale che sia inclusiva, capace di soddisfare i gusti del pubblico più giovane con le influenze rap e dance, e di quello più adulto con la sensibilità cantautorale di Briga.

"Il concerto del 25 dicembre è un momento di festa e di comunità a cui teniamo particolarmente - commenta l'Assessore al Turismo ed alla Promozione del Territorio, Costantino Argentino – Quest'anno abbiamo voluto unire tre artisti che, pur provenendo da mondi sonori distinti, promettono uno spettacolo dinamico e coinvolgente. Sarà una grande occasione per celebrare il Natale tutti insieme in Piazza Le Fosse, unendo la città al ritmo della musica e della gioia".

"Il calendario natalizio di Corigliano-Rossano è ormai un punto di riferimento regionale ed oltre - dichiara il Sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi – e prevede da qualche anno decine di iniziative tradizionali, di aggregazione e culturali con il ritmo scandito da due grandi eventi di piazza: il Natale ed il Capodanno. Crediamo fortemente che una città moderna e sicura debba offrire ai propri giovani ed alle proprie famiglie la possibilità di vivere una festa bellissima come il Natale nel cuore della città, quest'anno a Piazza Le Fosse. Non soltanto musica e divertimento: è il momento collettivo di un territorio che si ritrova, una iniziativa dal significato sociale ma anche in grado di promuovere la città e sostenere il tessuto commerciale. Tutto questo è il nostro Natale e prepariamoci a viverlo insieme”.