Il rapper napoletano che ha preso parte all’ultima edizione della competizione canora è atteso sul palco del Teatro al Castello il prossimo 9 agosto

Reduce della recente partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Labirinto“, è pronto a riprendere il suo tour nelle più importanti località estive italiane. Ci sarà anche Luchè, il prossimo 9 agosto, nel cartellone del Roccella Summer Festival, la kermesse di musica dal vivo organizzata da Ticket Service Calabria in collaborazione con l’amministrazione comunale nella suggestiva cornice del Teatro al Castello.

Il rapper partenopeo arriva in Calabria per uno show monumentale che promette un impatto scenico e sonoro di respiro internazionale, come da tempo ha abituato i fan. La data diventerà così il teatro di una celebrazione maestosa: il suo pubblico, la sua storia. Un ritorno che non deve dimostrare nulla, ma che ribadisce, con forza, il peso e la statura di un artista che ha costruito la propria grandezza nel tempo, traguardo dopo traguardo.

Il nome di Luchè va ad aggiungersi a quelli già confermati di Claudio Baglioni, Negramaro, Giorgia, Pooh, Riccardo Cocciante, Modà, Salmo, Mannarino e Arisa. I biglietti saranno in vendita su Ticket One dalle 14 di domani e in tutti i punti vendita abituali dalle 11 di domenica.