Dal 22 al 31 agosto sette comuni della provincia di Cosenza ospitano eventi dedicati ai soccorsi in mare, alla cultura arbëreshë e all’integrazione

Cosenza – Ci siamo quasi. La XIV edizione del Festival delle Migrazioni 2025 avrà inizio il 22 agosto, a S. Basile (CS), con un dibattito su uno dei temi più attuali, quello del soccorso in mare e della salvaguardia della vita delle persone che attraversano il Mediterraneo.

In programma, alle ore 18:00, si terrà il dibattito Soccorsi in mare: dalla parte delle Ong, un’occasione di confronto tra rappresentati delle maggiori organizzazioni che operano nel campo dei soccorsi, come Medici Senza Frontiere; SoS Mediterranée ed Emergency.

L’incontro sarà moderato dal cooperante internazionale Josephine Cacciaguerra, con interventi di Luciano Scalettari, Presidente di Resq e l’Ammiraglio Vittorio Alessandro, già Portavoce delle Capitanerie di Porto.

Seguirà la firma di un protocollo, tra l’Associazione Don Vincenzo Matrangolo e Resq, per la “nascita di un “equipaggio di terra” che sarà presente nei paesi arbëreshë.

Alle ore 21:00 ci sarà la cena sociale. Un mix di piatti di cucine e tradizioni diverse, preparati dai beneficiari dei progetti Sai, saranno a disposizione degli ospiti.

Alle ore 22:00 sarà il momento della musica, con il concerto del gruppo ligure Pasticcio Meticcio che porterà in piazza le sonorità levantine e dell’Europa dell’Est, oltre le sperimentazioni musicali con la musica albanese e arbëreshë.

Per l’edizione del 2025, il Festival delle Migrazioni si svolgerà dal 22 al 31 agosto, con eventi in sette comuni della provincia cosentina.

22 Agosto – S. Basile (CS)

23 Agosto – Acquaformosa (CS)

24 Agosto – Vaccarizzo (CS)

27 Agosto – Bisignano (CS)

29 Agosto – San Benedetto Ullano (CS)

30 Agosto – Cerzeto (CS)

31 Agosto – San Sosti (CS)

Sito del Festival:

http://www.festivaldellemigrazioniacquaformosa.it

Per informazioni:

Don Vincenzo Matrangolo

Tel. 0981 - 239041

Mail: assdonvincenzo@libero.it