Attesa tra gli amanti della musica d'autore italiana per il concerto di Eugenio Finardi con la sua band di venerdì 19 dicembre alle 21 al Teatro Cilea di Reggio Calabria. L'evento fa parte del ricco programma della rassegna "L'eleganza dell'arte" organizzata da Pubblidema di Demetrio Mannino, per questo live con la collaborazione di Fatti di Musica di Ruggero Pegna. Finardi, uno dei nomi storici del cantautorato italiano, arriva a Reggio sull'onda del successo del nuovo album "Tutto", con cui festeggia i 50 anni della sua ricca e preziosa storia artistica, che conta ben 20 album di inediti, 4 dal vivo e 8 raccolte.

Un concerto imperdibile per riascoltare brani mitici come La forza dell'amore, Le ragazze di Osaka, Dolce Italia, Patrizia, La Radio, Musica ribelle, fino ai memorabili Extraterrestre e Amore Diverso. Brani che hanno segnato un'epoca, in cui la musica era anche impegno civile e sociale, attraversando generazioni e mutamenti del Paese, ma rimanendo ancora attuali.

Nella ricca scaletta non mancheranno i nuovissimi pezzi: Tanto tempo fa, La battaglia, I venti della luna, La facoltà dello stupore, tratti dall'album pubblicato in formato digitale, in cd e perfino in vinile lo scorso maggio, con ben undici brani originali che affrontano temi sociali, esistenziali e scientifici, a cinquant'anni esatti dal suo primo album Non gettate alcun oggetto dai finestrini.

Il concerto riporterà agli anni d'oro del cosiddetto cantautorato, quello suonato da musicisti e strumenti veri, con testi importanti, melodia, artisti unici e originali capaci di lasciare un segno indelebile anche nel costume e nella cultura, oltre che nella musica. Con lui, la band che lo ha accompagnato in questo tour prodotto da International Music and Arts: Giovanni "Giuvazza" Maggiore alle chitarre, con cui ha realizzato l'intero nuovo album, Claudio Arfinengo alla batteria, Maximilian Agostini alle tastiere.

«Amo la Calabria - ha detto Finardi - qui ho suonato centinaia di volte, ricordo angoli, facce, luoghi bellissimi, il calore sincero dei calabresi, che non è per nulla cambiato e, chiaramente, il buon cibo! Sono davvero felice di tornare nella splendida Reggio!».

Il cantautore milanese aveva già ricevuto a giugno il Riccio d'Argento dell'orafo Gerardo Sacco, il premio ai Migliori Live d'Autore di Fatti di Musica.