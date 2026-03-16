Sul palco oltre trent’anni di vita in musica, dai successi che hanno accompagnato emozioni e ricordi fino ai brani del nuovo album “Nuje”

Tra le nuove date aggiunte dell’ultima tournée nei palazzetti di Gigi D’Alessio, c’è anche quella al PalaCalafiore di Reggio Calabria dove arriverà il prossimo 4 dicembre.

Il tour debutta infatti con un doppio sold out il 17 e 18 marzo al Palazzo dello Sport di Roma: un viaggio musicale che porta l’artista dentro l’abbraccio del suo pubblico, dove migliaia di voci si intrecciano per cantare insieme canzoni entrate nel cuore di tutti. Sul palco oltre trent’anni di vita in musica, dai successi che hanno accompagnato emozioni e ricordi fino ai brani del nuovo album “Nuje”.

Il calendario ha già collezionato il tutto esaurito e raddoppi in numerose città, confermando anche il 2026 come un anno straordinario per Gigi D’Alessio. Ed ora, a grande richiesta, alle date primaverili si aggiungono anche i primi appuntamenti indoor per l’autunno, che attraverseranno l’Italia da nord a sud.

Prima della reprise autunnale del tour, Gigi D’Alessio sarà protagonista di dieci serate a giugno nella cornice unica della Reggia di Caserta, in Piazza Carlo di Borbone. “Gigi Palasport” segue l’incredibile successo del tour estivo che nel 2025 ha fatto registrare sold out ovunque, con il doppio tutto esaurito allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli davanti a oltre 100.000 spettatori, la prima volta al Circo Massimo di Roma e la chiusura con sette serate indimenticabili a Piazza del Plebiscito. Non solo live: Gigi ha conquistato anche il pubblico televisivo con il programma di prima serata su Canale 5 “Gigi e Vanessa Insieme”, accanto a Vanessa Incontrada, e ha debuttato ai vertici delle classifiche con il suo ultimo album.