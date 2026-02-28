La Costituzione non è un testo lontano, ma una bussola viva che orienta il presente e il futuro del Paese. Con questo spirito nasce l’iniziativa in programma lunedì 2 marzo alle ore 19:00 al Teatro Comunale di Catanzaro.

Un appuntamento pubblico che unisce approfondimento giuridico, testimonianza civile e linguaggio teatrale per rendere accessibili a tutti i temi centrali del dibattito costituzionale.

Ospite d’eccezione sarà l’avvocata Cathy La Torre, da anni impegnata nella tutela dei diritti civili e nella difesa dei principi costituzionali. Con il suo intervento offrirà una lettura chiara e appassionata delle implicazioni concrete delle riforme e delle scelte istituzionali che riguardano ogni cittadino.

Accanto a lei interverranno: Piero Santese, coordinatore “Giusto Dire No” Catanzaro; Giovanni Strangis, presidente Giunta Associazione Nazionale Magistrati Catanzaro; Andrea Lollo, professore Università Magna Graecia di Catanzaro; Elvira Iaccino, referente coordinamento provinciale Libera Catanzaro; Mario Vallone, presidente provinciale Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Modera la giornalista Alessia Truzzolillo di LaC News24.

L’iniziativa, promossa e organizzata dal Comitato “Giusto Dire No”, si inserisce in un percorso di informazione e sensibilizzazione che mette al centro un principio fondamentale: “Informarti è un tuo diritto. Comprendere è necessario”.

In un momento storico in cui il confronto istituzionale è cruciale, l’obiettivo dell’evento è offrire strumenti concreti di comprensione, stimolare il senso critico e favorire una partecipazione consapevole.

La serata si propone come un momento di alta formazione civica, ma anche di coinvolgimento emotivo e culturale: perché la Costituzione non è solo materia per addetti ai lavori, ma patrimonio comune.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per informazioni e iscrizioni: iscriviti.giustodireno.it