Formazione gratuita, laboratori artistici e opportunità per giovani e appassionati: nei comuni di Castelsilano, Caccuri e Santa Severina parte un ambizioso progetto finanziato dal PNRR per valorizzare talento, tradizione e identità culturale

Un progetto che unisce cultura, formazione e rilancio territoriale prende ufficialmente il via nel cuore della Calabria. Si tratta del “Programma di formazione e laboratori Giovani Maestri d’Arte” affiancato dal Premio annuale nazionale Giovanni Girimonte: un’iniziativa che coinvolge i comuni di Castelsilano, Santa Severina e Caccuri e che si inserisce nel più ampio piano di rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici finanziato dall’Unione Europea attraverso il Next Generation EU.

L’obiettivo è ambizioso: trasformare l’arte e l’artigianato in strumenti concreti di crescita, inclusione e sviluppo locale. Il progetto nasce infatti per riscoprire e valorizzare antichi saperi, creando al tempo stesso nuove opportunità formative e professionali per le comunità residenti.

Un’offerta formativa strutturata e accessibile

Il cuore dell’operazione è rappresentato dall’attivazione di tre laboratori artistici: mosaico, pittura e scultura, e ceramica d’arte. Ogni percorso è stato progettato per offrire un’esperienza completa, articolata in due fasi: una prima fase teorica, erogata in modalità e-learning, e una seconda fase pratica, durante la quale i partecipanti lavoreranno a stretto contatto con artisti ed esperti del settore.

Il laboratorio di mosaico, della durata complessiva di 50 ore, prevede almeno 20 ore dedicate alle attività pratiche, consentendo ai partecipanti di apprendere tecniche decorative e compositive tipiche di questa antica arte.

Il laboratorio di pittura e scultura, invece, si sviluppa in circa 60 ore e mira a trasmettere competenze sia teoriche che operative: dalla progettazione artistica all’utilizzo degli strumenti, fino allo studio della composizione visiva. Durante il percorso, i partecipanti realizzeranno opere originali, come paesaggi, ritratti e scene di vita quotidiana, ispirate alla filosofia artistica del Maestro Girimonte.

Infine, il laboratorio di ceramica d’arte, anch’esso della durata di circa 60 ore, offrirà un’immersione completa nella lavorazione dell’argilla, dalla modellazione alla decorazione fino alla cottura. I partecipanti potranno realizzare oggetti artistici come vasi, piatti, sculture e gioielli, sviluppando competenze tecniche spendibili anche in ambito professionale.

Un’opportunità per giovani e territorio

Il progetto è rivolto prioritariamente ai cittadini residenti nei tre comuni promotori, con una particolare attenzione ai giovani tra i 18 e i 35 anni e alle donne, categorie considerate strategiche per il rilancio socio-economico dei territori. Ogni laboratorio accoglierà un massimo di 15 partecipanti, con la possibilità di aumentare i posti disponibili in caso di elevata richiesta. Al termine del percorso, a chi avrà frequentato almeno l’80% delle ore sarà rilasciato un attestato di partecipazione, utile per valorizzare il proprio curriculum e le competenze acquisite.

Elemento distintivo dell’iniziativa è il Premio annuale nazionale Giovanni Girimonte. Il premio rappresenta una naturale prosecuzione del percorso formativo e offrirà ai partecipanti più meritevoli l’opportunità di mettersi in gioco in un contesto di visibilità più ampio, favorendo il confronto con altri artisti e la promozione delle proprie opere. In questo senso, il progetto non si limita alla formazione, ma costruisce un vero e proprio ponte tra apprendimento, produzione artistica e valorizzazione dei talenti emergenti.

Modalità di partecipazione e scadenze

Per partecipare ai laboratori è necessario presentare domanda utilizzando l’apposito modulo disponibile presso il Comune di Santa Severina o inviando una pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.santaseverina.kr.it . Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 10:00 del 21 aprile 2026, tramite consegna a mano o posta elettronica certificata. Le attività si svolgeranno principalmente presso le strutture messe a disposizione dal Comune di Castelsilano.

Arte come motore di rigenerazione

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione dei borghi storici italiani, puntando sull’arte e sulla cultura come leve per contrastare lo spopolamento e stimolare nuove economie locali. Recuperare le tradizioni artigianali, trasmetterle alle nuove generazioni e trasformarle in opportunità concrete significa non solo preservare l’identità culturale, ma anche costruire un futuro sostenibile per questi territori. Con il programma “Giovani Maestri d’Arte” e il Premio Girimonte, i piccoli centri diventano così laboratori di innovazione culturale, dove passato e futuro si incontrano nel segno della creatività.