Ogni stagione della vita schiude nuove emozioni. Questo il filo conduttore del prossimo concerto del Conservatorio di Cosenza, che la pianista Tatiana Malguina e la flautista Daniela Troiani terranno mercoledì 11 febbraio alle 20,30, nell’Aula Magna del Conservatorio Portapiana, a Cosenza. Il titolo, “Le Stagioni. Musica di un mondo senza confini”, richiama l’op. 37 di Čajkovskij in programma nell’arrangiamento per flauto e pianoforte di Boris Bekhterev, ma, nel contempo, evoca quel cammino sempre cangiante della vita, che la musica sa ritrarre in ogni suo attimo fugace.

Il programma molto variegato comprende la Sonata K.380 di Domenico Scarlatti per pianoforte, la Sonata op. 2 n. 3 per flauto e pianoforte di Muzio Clementi, “Là ci darem la mano” Aria variata dal “Don Giovanni” di Mozart per flauto nell’elaborazione di Saverio Mercadante, “Foglio d’album” e “Movimento di Valzer” di Luigi Gaetano Gullì nell’arrangiamento per flauto e pianoforte di Tatiana Malguina, “Poem” op. 32 n. 1 di Alexander Scriabin nell’arrangiamento per flauto e pianoforte di Boris Bekhterev, “Cinque pezzi facili” per flauto e pianoforte di Nino Rota.

Tatiana Malguina ha tenuto concerti in Italia, Federazione Russa, Svizzera, Turchia, Francia, Canada, Croazia e Portogallo; ha insegnato pianoforte presso i conservatori di Ponta Delgada, Coimbra, Figueira da Foz e Aveiro; ha pubblicato volumi dedicati ai giovani pianisti, “Doremio”, “Il viaggio di una croma”, “Divertimenti musicali”, “Emozioni”.

Daniela Troiani ha suonato in tournée in India, Polonia, Ungheria, Brasile, Gran Bretagna, Canada e USA; ha inciso repertori dal barocco al contemporaneo per le Edizioni Alfa Music, Icsm Records, Bèrben, III Millennio, Nuova Era, Fonè; la sua attività artistica è stata recensita su riviste specializzate (Amadeus, Guitart, Syrinx, Falaut, Prove Aperte, Classical Guitar, Musica Jazz, Fiati). Entrambe le musiciste sono docenti del Conservatorio di Cosenza.