È tutto pronto: martedì 13 agosto la giovane cantautrice Clara, grande protagonista della scena musicale italiana con brani di grande successo e interprete, tra l’altro, nella serie “Mare fuori”, si esibirà in un atteso concerto all’area concerti della Marina di Sibari. L’inizio dell’evento esclusivo è previsto per le 22:30 e l’ingresso sarà gratuito.

L’iniziativa rientra nel cartellone de Labellestate 2025, il programma estivo promosso dal Comune di Cassano All’Ionio in collaborazione coi Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, l’Associazione Laghi di Sibari e il Centro Regionale di Speleologia Enzo dei Medici, che in queste settimane sta registrando una forte partecipazione di pubblico con spettacoli, musica, cultura e grandi nomi con grandi momenti di condivisione.

Il concerto è organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini, col coordinamento dell’assessore alla Cultura e allo Spettacolo Ottavio Marino, in collaborazione con Creativa Soluzioni Culturali di Andrea Solano.

Una serata imperdibile per vivere insieme la magia dell’estate cassanese tra talento, emozioni e la grande musica italiana e internazionale.