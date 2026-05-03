Domenica 24 maggio, in occasione della XVI edizione della Giornata nazionale delle dimore storiche, promossa da Associazione dimore storiche italiane, la Calabria aprirà le porte del suo patrimonio più autentico con un viaggio nel più grande museo diffuso d’Italia. L’iniziativa, che coinvolge centinaia di residenze su tutto il territorio nazionale, tra cui il suggestivo Palazzo Sanseverino nel cuore di Marcellinara, offrirà l’opportunità di scoprire luoghi di straordinario fascino, spesso lontani dai circuiti turistici tradizionali.

«Aprire le porte di Palazzo Sanseverino significa condividere una storia che appartiene non solo alla nostra famiglia, ma all’intero territorio. È un gesto di responsabilità e di amore verso la cultura, con l’obiettivo di restituire valore a sei secoli di vita, di memorie e di identità. Vogliamo offrire ai visitatori la possibilità di riscoprire un pezzo autentico della nostra storia, rendendolo vivo e accessibile. Anche il tema scelto per il 2026, “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso”, in linea con la nostra filosofia, richiama il valore della tutela condivisa dei beni storici privati, custodi dell’identità culturale del Paese e risorsa per le nuove generazioni.», dichiara il barone Gianpietro Sanseverino.



Il Palazzo di Sanseverino, a Marcellinara, edificato sulle rovine di un castello quattrocentesco e ricostruito dopo il terremoto del 1783, conserva ancora oggi elementi architettonici di grande suggestione: muri in tufo chiaro, strutture in pietra e la particolare tecnica del “baraccato” con telaio ligneo, oltre all’antico acciottolato del cortile che racconta secoli di storia.

Come partecipare

Tra gli ambienti più significativi la Biblioteca, depositaria dell'archivio privato della famiglia Sanseverino, e la Cappella che custodisce un’opera di straordinario valore simbolico e devozionale: il quadro di San Francesco di Paola, eseguito durante il suo soggiorno nel 1464, testimonianza viva del legame tra il luogo e la spiritualità del territorio. La giornata del 24 maggio prossimo, prevede visite guidate gratuite su prenotazione, con gruppi da max 15 persone, e turni dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 (prenotazioni via email a info@palazzosanseverino.it o WhatsApp al numero 393.9423567).

Eccellenze di Calabria in cortile

Nel pomeriggio, inoltre, il Palazzo ospiterà l’evento “Eccellenze di Calabria in cortile”, un percorso enogastronomico e di design manufatturiero con la partecipazione delle aziende del territorio. L’ingresso e le visite saranno interamente gratuiti e rappresenteranno un’occasione unica per vivere un’esperienza immersiva tra storia, cultura e identità, all’interno di una dimora che continua a raccontare, attraverso le sue pietre e la sua accoglienza, il valore profondo della Calabria.