L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale, sarà a ingresso libero e rientra ne tour estivo del cantante, che sul palco sarà accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria

Ẻ di sicuro tra gli eventi più importanti della programmazione estiva per la prossima bella stagione a Santa Maria del Cedro (Cs). Parliamo del concerto di Nek, al secolo Filippo Neviani, che si terrà il 18 agosto all’Arena del mare, sul lungomare del suggestivo centro della Riviera dei Cedri, con inizio alle ore 22:00.

L’appuntamento è stato organizzato dall’amministrazione comunale tutta, oltre che dal primo cittadino Ugo Vetere, e sarà a ingresso libero.

La data rientra nel tour “Nek Hits Live” che ha visto Filippo Neviani portare dal vivo i suoi brani più amati di oltre trent’anni di carriera in giro per il mondo, tra Italia, Canada e Stati Uniti e che oggi è pronto a ripartire, dopo la leg nei teatri italiani, per tutte le più importanti aree estive della Penisola.

Su Nek ben poco c’è da aggiungere che già non si sappia: cantante e polistrumentista, con oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio all’attivo, è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, sono tantissimi i successi che si sono susseguiti negli oltre 30 anni di carriera: negli ultimi tempi si è distinto anche come conduttore televisivo, guidando programmi di grande successo come “Dalla strada al palco”, “The voice kids” e “The voice generation”.

Durante i nuovi appuntamenti, compreso quello di Santa Maria del Cedro, Nek ripercorrerà i suoi più grandi successi, brani indimenticabili come “Almeno stavolta”, “Lascia che io sia”, “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “Se io non avessi te”, “Unici”, “Sei grande”, “Se una regola c’è”, la cover di “Se telefonando”, e ancora “E da qui”, “Sei solo tu”, “Uno di questi giorni”, “Ci sei tu” e tante, tante altre.

Sul palco, un vero e proprio “power trio”: Nek, anche al basso, sarà accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, per un live in cui l’essenza del suono e della musica saranno al centro di tutto. “Nek Hits Live”, l’album live di Nek, registrato dal vivo nel corso del tour, è attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati doppio vinile e cd. Il progetto discografico racchiude le migliori versioni dei brani eseguiti dal vivo durante i concerti: un’occasione unica per poter rivivere l’emozione della musica di Nek in una veste essenziale e diretta, arrangiata in formazione power trio.