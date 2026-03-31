Il Festival della Scienza e delle Curiosità Pensa Tu si prepara a tornare con una nuova edizione, in programma dal 15 al 17 aprile al Teatro Auditorium Unical, nel cuore dell’Università della Calabria.

Dopo il successo delle passate edizioni, che hanno coinvolto più di cinquanta ospiti tra divulgatori, ricercatori e docenti universitari, il festival compie un importante passo, proponendo al pubblico un format completamente rinnovato.

Il palco teatrale sarà il cuore dell’edizione 2026: qui gli ospiti protagonisti guideranno il pubblico attraverso i principali temi della divulgazione contemporanea, con interventi e spettacoli dal vivo.

La programmazione sarà articolata in due momenti distinti ogni giornata: al mattino gli appuntamenti saranno riservati alle scuole del territorio, con incontri su prenotazione pensati per stimolare curiosità e spirito critico tra gli studenti; la sera, invece, il festival aprirà le porte a tutto il pubblico con talk e spettacoli divulgativi accessibili tramite l’acquisto di un ticket.

Le scuole possono prenotarsi inviando una mail a info@pensatu.it oppure compilando l’apposito modulo presente sul sito dell’evento, mentre i biglietti per gli spettacoli serali sono disponibili su liveticket.

Ogni sera, è prevista la partecipazione di ospiti straordinari che saliranno sul palco del teatro per uno spettacolo unico nel suo genere.

I protagonisti di questa edizione

Luca Perri, astrofisico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ed astronomo dell’Osservatorio di Merate, del Planetario di Milano e del Planetario di Lecco. Tra le sue collaborazioni vi sono Kilimangiaro (Rai 3), Rai 2, Radio2, Radio Deejay, Radio24, Radio Capital, Repubblica, Corriere della Sera, Le Scienze, Focus, Focus Junior, Pikaia, CICAP, TeDx, Festival della Scienza di Genova, BergamoScienza e Lucca Comics & Games.

Rick Dufer, filosofo, autore e performer teatrale. Ha creato il podcast filosofico “Daily Cogito” che raccoglie due milioni di ascoltatori mensili sul web. Gira i teatri d’Italia con i suoi monologhi “Seneca nel Traffico”, “Quanti GIGA pesa Dio?”, “Le Vite di Spinoza” e “Le Cogitate Impossibili” che mettono insieme filosofia e satira. I suoi libri pubblicati sono “I pianeti impossibili”, “Elogio dell’idiozia”, “Spinoza & Popcorn”, “I racconti della vera nuova carne”, “Seneca tra gli zombie”, “La parola a don Chisciotte” e “Critica della ragion demoniaca”. È autore dei podcast originali “A Mente Libera” e “Cose Serie” per Storytel e del podcast esclusivo di Audible “Parole Preziose”, ed è co-fondatore della Cogito Academy.

Angelo Rizzo, laureato in Ingegneria chimica. Ha iniziato a lavorare in Francia nel 2001 come ricercatore universitario, nel campo dell’essiccamento sottovuoto con microonde. Successivamente è tornato in Italia e dopo un’esperienza come insegnante, ha lavorato in diverse fabbriche come responsabile qualità e ricerca e sviluppo. Nel 2008 ha fondato a Salerno l’A2C che opera nella consulenza tecnica specialistica e nella progettazione di impianti. Essendo una persona curiosa, sebbene il suo percorso formativo sia tecnico/scientifico, non ha mai smesso di leggere ed approfondire i più svariati ambiti, tra cui: storia, filosofia, economia, sociologia, religione, etc. Nel 2020 ha lanciato il suo progetto di divulgazione con lo pseudonimo “Ti Consiglia” per creare una comunità di persone interessate allo scambio culturale.

Andrea Piovan, la voce narrante dei documentari BBC (tra cui anche l’evento Planet Earth 2), la voce di moltissime campagne pubblicitarie e sui canali sportivi, nonché di campagne social, di personaggi di alcuni dei video game più conosciuti e del mitico Capo di Art Attack.

Parteciperà anche Pasquale D’Anna, fondatore di Passione Astronomia. La community, nata proprio con lo scopo di divulgare una scienza di nicchia, come l'astronomia, al grande pubblico dei social. Oggi Passione Astronomia diventa una delle realtà più grandi di divulgazione in Italia raggiungendo numeri 'spaziali' (spostandosi da una materia di nicchia, a materia per il grande pubblico).

Dalla sua primissima edizione Pensa Tu si è affermato come uno dei principali appuntamenti dedicati alla divulgazione scientifica nel Sud Italia, diventando un punto di riferimento per appassionati, studenti e famiglie provenienti non solo dalla provincia di Cosenza ma anche dal resto della regione.

Ma quest’anno il festival non si ferma al solo teatro. Anche questa nuova edizione proporrà una serie di iniziative “spin-off”, pronte a svilupparsi in altre aree dell’Università.

Ad arricchire il programma, infatti, ci penserà anche Cine-Science, uno speciale evento di apertura che si terrà il 13 e 14 aprile, dalle 20:00, in collaborazione con il Cinema dell’Unical situato nelle immediate vicinanze del teatro. Due serate dedicate al grande cinema a tema accompagneranno il pubblico verso il festival, offrendo un primo momento di incontro e condivisione: in programma la proiezione di Jurassic World e di 2001: Odissea nello spazio.

Non mancheranno, inoltre, appuntamenti legati all’osservazione del cielo con l’impiego dei telescopi e con il coinvolgimento delle associazioni locali.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale pensatu.it e sui canali social del festival.