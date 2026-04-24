Il 1 maggio 2026, Corso J. Kennedy di Guardia Piemontese Marina, si trasformerà per un giorno in un grande spazio dedicato alla musica dal vivo, alla poesia e all’incontro tra persone. Dalle 15.00 all’01.00 andrà in scena la prima edizione del “Primo Maggio del Tirreno”, evento gratuito prodotto da La Gàrdia Brewing e Officina di Versi con la partecipazione di Bar Las Vegas e Fermento Pizzeria Contemporanea.

Durante la giornata si alterneranno sul palco 10 band locali, momenti di slam poetry a cura di Arcadia 333 e dj set, dando vita a un programma che attraversa diversi linguaggi artistici e che mette al centro la creatività del territorio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di aggregazione e partecipazione, capace di coinvolgere soprattutto le nuove generazioni e di valorizzare le energie culturali della costa tirrenica.

La scelta del 1° maggio, Festa dei Lavoratori – spiegano i promotori in una nota stampa - non è casuale. In una terra in cui il tema del lavoro e delle opportunità resta centrale, l’evento vuole essere anche un momento simbolico di condivisione, riflessione e incontro, attraverso la musica e l’espressione artistica. Per l’occasione Corso Kennedy sarà animato da concerti, performance poetiche, dj set e area food, trasformando Guardia Piemontese Marina in uno spazio aperto alla cultura, alla socialità e alla partecipazione. Il Primo Maggio del Tirreno – conclude il comunicato - nasce con l’ambizione di diventare un appuntamento annuale capace di unire musica, territorio e comunità, contribuendo a costruire nuove occasioni di incontro e visibilità culturale per la costa tirrenica calabrese. Ingresso gratuito.