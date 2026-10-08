Torna a San Nicola de Legistis, frazione del comune di Limbadi, la Sagra del maiale, giunta alla quarta edizione. L'appuntamento è per venerdì 9 ottobre, nell'ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario, con un programma che comprende gastronomia, musica e appuntamenti religiosi.

Gli stand gastronomici apriranno alle ore 19, mentre alle 21.30 è previsto il concerto di Cecè Barretta, cantante calabrese conosciuto per il suo repertorio che unisce musica folk, pop e tarantella, con richiami alla tradizione mediterranea. L'artista utilizza il dialetto calabrese nelle sue canzoni, proponendo una rivisitazione della musica popolare regionale.

La manifestazione si collega alla tradizionale fiera che, fino agli anni Ottanta, si svolgeva nella frazione il secondo venerdì del mese. Un appuntamento che viene richiamato attraverso la sagra e le iniziative organizzate per la festa patronale.

Domenica 11 ottobre il programma proseguirà con la messa solenne e la processione per le vie del paese. In serata è previsto il concerto dei Teppisti dei Sogni, storico gruppo siciliano che ha raggiunto la popolarità soprattutto negli anni Settanta con brani di musica leggera e melodico-romantica.

L'organizzazione è curata dall'associazione culturale Alighistos, in collaborazione con il Comitato Festa e con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Limbadi, guidata dal sindaco Antonino Taverniti.

Per l'associazione si tratta di un nuovo appuntamento dopo la Sagra dello Stocco dello scorso 26 luglio, che aveva ospitato il concerto dei Nomadi. Anche in questa occasione l'obiettivo degli organizzatori è coinvolgere la comunità locale attraverso iniziative che affiancano le tradizioni religiose e gastronomiche agli spettacoli musicali.