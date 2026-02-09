Santa Maria del Cedro si prepara a vivere un’estate 2026 all’insegna della grande musica. La cittadina della Riviera dei Cedri ospiterà, all’Arena dei Cedri sul lungomare Giorgio Perlasca, una rassegna di concerti di rilievo nazionale, destinata a richiamare pubblico da tutta la Calabria e dalle aree limitrofe della costa tirrenica.



Nella giornata di oggi sono state ufficialmente annunciate le date dei concerti di Geolier e di Giorgia, che si inseriscono all’interno di un cartellone ancora in fase di definizione e non definitivo, destinato ad arricchirsi ulteriormente nelle prossime settimane.



Al momento, il programma prevede il 3 agosto il live di Giorgia, il 16 agosto il K-Pop Demon Hunters & Soda Pop – Live Show Tribute, il 17 agosto il concerto dei Negramaro nell’ambito del Tirreno Festival, il 23 agosto l’unica data calabrese del tour estivo di Geolier, il 26 agosto Claudio Baglioni con La Vita è Adesso – Grand Tour e, il 27 agosto, lo spettacolo-concerto dei Pooh, che celebrano 60 anni di carriera.



Gli eventi sono organizzati da Dedo Eventi di Alfredo De Luca e Ticket Service Calabria, con direzione artistica affidata ad Alfredo De Luca. Le prevendite saranno disponibili sulle piattaforme ufficiali nelle prossime settimane.



Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Ugo Vetere e dall’amministrazione comunale, che evidenziano il valore culturale e turistico dell’iniziativa per l’intero territorio della Riviera dei Cedri.