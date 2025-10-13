Dopo l’enorme successo e i sold out delle precedenti due stagioni, “Alla ricerca dell’uomo ragno”, a grande richiesta di pubblico, torna sulle scene teatrali, con numerose date in tutta la penisola. Lo spettacolo riparte dalla Calabria, dove arriverà al Teatro Politeama di Catanzaro, Venerdì 17 ottobre alle ore 21.00.

Mauro Repetto, ideatore e co-fondatore di una delle band culto degli anni ‘90 e autore di molte hit del gruppo, porta in scena lo spettacolo sulla vera storia dei mitici 883, ripercorrendo le tappe di un percorso straordinario, trasportando il pubblico in un viaggio a ritroso nel tempo attraverso il racconto della sua vita e dell’avvincente storia del gruppo.

Lo spettacolo torna sulle scene nella sua forma originale, che ha ottenuto un grande successo non solo di pubblico, ma anche di critica, per l’accento particolare sull’importanza dei sogni, filo invisibile che unisce le generazioni, perché solo chi sogna può costruire il proprio futuro.

"Alla ricerca dell’uomo ragno” è un one man show, a metà tra realtà e finzione, con una trama autobiografica e surreale al tempo stesso. È una favola ambientata nel Medioevo, in cui Mauro dal palco interagisce (con il supporto dell’intelligenza artificiale) con se stesso e con Max com’erano da ragazzi, prima dell’arrivo della grande ondata di successi, e con i personaggi che hanno partecipato alla nascita e alla carriera degli 883, tutti proiettati sugli schermi con straordinari effetti visivi.

Tra questi ritroveremo, ad esempio, il Conte Claudio Cecchetto, il barone Fiorello, il principe Lorenzo Jovanotti, il marchese Gerry Scotti. Tra momenti di comicità e di nostalgia, Repetto si racconta e ripercorre la storia della band, istantanee di momenti intramontabili, con aneddoti e curiosità sulla genesi dei loro maggiori successi, cantando le hit che hanno fatto da colonna sonora a intere generazioni, con qualche omaggio ad artisti che lo hanno ispirato, e presentando al pubblico anche un suo brano inedito. Sul palco con Repetto, e Monica De Bonis (la ragazza nel sogno) e, chiaramente, l’Uomo Ragno!

«Vi invito a un road movie itinerante per tutta Italia, iniziato proprio da Pavia, la mia città. Dopo il grande riscontro e affetto del pubblico ricevuto alle anteprime del tour in primavera e in queste prime date invernali, proseguo questa avventura con grande entusiasmo, perché il paesaggio più bello del mondo è un teatro pieno di persone che vibrano con te in una dimensione talmente intima da sentire il profumo delle signore in prima fila e in una dimensione talmente universale da avere tre generazioni che cantano e ballano insieme a me», ha commentato Mauro Repetto.

«Nello spettacolo ripercorro il mio viaggio musicale da rap su mangiacassette a canzoni ballate da tre generazioni, da Pavia a New York, facendomi aiutare dal disc jockey e miglior compagno di viaggio possibile, l’Uomo Ragno…perché Peter Parker, come me, potrebbe essere di Pavia anche se ha passato molto tempo a New York…»