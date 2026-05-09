Appuntamento il 23 maggio nell’hub turistico e culturale di Catasta. Un lungo weekend dedicato alla scoperta del patrimonio botanico dell’area protetta con escursioni, ciclopasseggiate e degustazioni

Il 23 maggio torna Pollino Cocktail Camp, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. Nel pieno della Primavera, a Catasta, l'hub turistico e culturale di Campotenese, si raduneranno mixologist guru della scena nazionale, liquoristi, musicisti e dj protagonisti del clubbing contemporaneo.

Tutto pronto per un lungo weekend dedicato alla scoperta del patrimonio botanico dell'area protetta più grande d'Italia con un programma che si protrarrà dal venerdì alla domenica, ricco di escursioni e ciclopasseggiate a tema biodiversità nei luoghi iconici del Parco, tra faggete, Geositi Unesco, scenari agropastorali condotte dalle guide ufficiali del Parco, e visite guidate con laboratori sensoriali di approfondimento al Conservatorio Etnobotanica di Castelluccio Superiore, main partner dell'evento.

Sabato 23 maggio sarà il momento clou del Camp. A partire dalle 17 i guest misceleranno live proponendo al pubblico signature cocktail preparati con le erbe aromatiche e officinali del Pollino, mentre i liquoristi ai banchi d'assaggio faranno degustare spirits botanici e le ultime novità messe in commercio.

Il team ospite di questa edizione, capitanato da Umberto Oliva, art director di Pollino Cocktail Camp, è composto da alcuni dei nomi più rappresentativi della nuova scuola del bere, che saranno i protagonisti di una jam session sperimentale. Nello spirito del Camp, i bartender saranno portati a vivere un'esperienza di studio e condivisione per approfondire la grande varietà botanica officinale del Parco.

Sotto la conduzione del direttore scientifico del Conservatorio Etnobotanica, Carmine Lupia, si cimenteranno nella sperimentazione con le botaniche, affinando l'arte di valorizzare le caratteristiche organolettiche e le proprietà nutraceutiche, testando nuove e originali declinazioni nel bicchiere. Frutto di questo training speciale saranno i cocktail botanici, che verranno proposti al pubblico durante il live set del 23 che aprirà la festa che durerà fino a tarda sera.

I guest di PCC 2026 sono: Peppe Doria di Volare a Bologna, César Araujo di Bob the Other Side di Milano, Francesco Bonazzi del Mag di Milano, Giuliana Giancano del Poout Puorri di Torino, Julian Biondi di Fermenthinks di Firenze, Antonio Cristofaro di Brezza di Soverato, Peke Bochicchio di Barmacia di Potenza, Maurizio Zuddio dell'Ambrosia Rooftop di Roma, Francesco Vocaturo del Blackshed di Cosenza, Vasile Vidrasco. Alfieri del territorio saranno Leo Sannicola di Musical Club di Saracena e Valeria Chiappetta di Qcècè di San Nicola Arcella.