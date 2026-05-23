Al via il ciclo di eventi dedicati all'arte, alla natura, all'enogastronomia e alla rigenerazione dei piccoli borghi calabresi. La prima giornata sarà riservata alla montagna, all'escursionismo e al dialogo tra cultura e paesaggio

Prende il via sabato 31 maggio il progetto "Sud – Sustainable urban development", un hub di eventi culturali, di studio ed edutainment, un percorso integrato e partecipato che animerà i Comuni di Soverato e Davoli con eventi dedicati all'arte, alla natura, all'enogastronomia e alla rigenerazione dei piccoli borghi calabresi.

L'iniziativa è finanziata dalla Regione Calabria con risorse PAC 2014/2020 – Asse VI, Azione 6.8.3, nell'ambito dell'Avviso Pubblico per il sostegno e la promozione turistica e culturale, e vede come soggetto capofila l'associazione culturale Sirena Ligea di Soverato, in partnership con Slow Food Soverato-Versante Jonico Aps e l'associazione Cuccuruta Estrema. Il progetto è patrocinato dai Comuni di Soverato e Davoli.

Il progetto Sud: borghi come laboratori di futuro

Il progetto si articola su tre assi tematici, ciascuno curato da uno dei partner dell'Ats. L'associazione Sirena Ligea cura la sezione dedicata all'arte e alla memoria storica, con visite immersive in realtà aumentata alla Pietà di Antonello Gagini a Soverato Superiore e al borgo perduto di Soverato Antica, con ricostruzione storica e visita narrata delle strutture originarie distrutte dal terremoto del 1783 e il convegno "Borghi in transizione" dedicato alla sostenibilità nei piccoli centri, con il contributo scientifico del Dimeg – Università della Calabria. Slow Food Soverato sviluppa il filone della cultura enogastronomica, con un laboratorio del gusto e degustazioni guidate.

Cuccuruta Estrema anima invece la sezione dedicata alla natura e al paesaggio, attraverso escursioni naturalistiche con la riattivazione di un antico sentiero del territorio di Davoli e attività outdoor.

Il calendario completo prevede quattro appuntamenti principali: il 31 maggio al Rifugio Bosco di Davoli con la Festa della Montagna; il 13 giugno a Palazzo Chiefari di Soverato Superiore con "La Cuzzupa di Soverato" e il convegno "Borghi in transizione"; il 28 giugno con la visita immersiva "Soverato Antica – Viaggio nel borgo perduto"; il 4 luglio con "La Pietà di Gagini – Nel grembo del marmo", entrambi a Soverato Superiore.

La Festa della Montagna apre il programma

Il primo appuntamento è fissato per sabato 31 maggio prossimo al Rifugio Bosco di Davoli, con una giornata interamente dedicata alla montagna, all'escursionismo e al dialogo tra cultura e paesaggio.

I partecipanti si ritroveranno alle ore 08:00 per raggiungere in carovana il Rifugio Bosco, punto di partenza dell'escursione. Il trekking aprirà ufficialmente il nuovo percorso naturalistico “Il Sentiero del Tasso”, che attraversa la Valle della fiumara Ancinalesca, toccando luoghi di grande valore identitario per Davoli: la popolare "Pietra di Sant'Antonino", la misteriosa "Pietra dei 3 coglioni" e "La presa", un'opera storica di ingegneria idraulica di primaria importanza per lo sviluppo socio-economico del paese. Il percorso è di 7,5 km, con un'altitudine massima di 1.103 m slm, un dislivello positivo di 378 m e un livello di difficoltà facile. Durante l'escursione interverranno Paolo Perrotta (vicepresidente Asd Cuccuruta Estrema), Nicola Romeo (guida ambientale escursionistica AIGAE) e Sergio Straface (antropologo). In coda al trekking è previsto un gruppo di dog-walking guidato da Vincenza Costantino, educatrice cinofila ThinkDog.

Nel pomeriggio, il Rifugio Bosco ospiterà il tiro con l'arco in collaborazione con l'Asd Moving Emotions e il tree climbing in collaborazione con Il Bosco Sospeso. Alle ore 15.30 sarà inaugurato il punto lettura e book-sharing realizzato con la Biblioteca Pubblica di Davoli. Alle ore 18.30 chiuderà la giornata uno yoga al tramonto in collaborazione con la Panta Rei Scuola di Yoga, seguito da musica e momenti di socialità aperti a tutti.