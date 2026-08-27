Cresce l’attesa tra i volontari del Servizio Civile Universale di San Ferdinando per la prima assoluta di “Un Gioco per Piero”, il cortometraggio antibullismo nato da un progetto da loro proposto e promosso. L’opera sarà proiettata sabato 29 agosto, nell’ambito della rassegna “Corto Visioni”, in programma nel teatro all’aperto di via Sottotenente Gangemi a Rosarno.

All’appuntamento sarà presente anche l’Amministrazione comunale di San Ferdinando, rappresentata dal sindaco Gianluca Gaetano, per sottolineare la sintonia tra il messaggio educativo del cortometraggio e il percorso culturale portato avanti dall’ente.

Diretto da Giorgio Fazzari e sceneggiato da Emiliano Chillico, il corto partecipa alla seconda edizione del festival, patrocinato dal Comune di Rosarno, insieme ad altre sette pellicole dedicate a tematiche di forte rilevanza sociale. Il progetto è frutto dell’impegno organizzativo e creativo dei 12 volontari del Servizio Civile Universale, che si sono occupati anche del casting.

I protagonisti del film, della durata di tre minuti, sono tutti adolescenti sanferdinandesi: Domenico Stucci, Francesco Scarfò, Domenico Rizzo, Francesco Staiano e Francesco Mangiaruga, insieme all’insegnante Stefano Campisi. La storia porta sullo schermo le piccole violenze psicologiche che possono consumarsi durante l’età scolastica, con l’obiettivo di stimolare una riflessione sul bullismo e invitare soprattutto i più giovani a contrastarlo attraverso comportamenti concreti.

Il sindaco Gaetano ha ricordato anche i due progetti che quest’anno coinvolgono i volontari, “In Gioco per la Legalità” e “La Salute a Tavola e in Palestra”, ringraziando i ragazzi e i funzionari comunali Noemi Trimarchi e Francesco Giorgi, responsabili del coordinamento delle attività all’interno del Municipio.

«Saremo – spiega Gaetano – insieme al sindaco di Rosarno che ringrazio per la promozione anche culturale del territorio patrocinando rassegne come questa, che forniscono ai giovani artisti la possibilità di esprimersi e al pubblico di apprezzare nuovi contenuti e nuovi linguaggi. Bravissimi anche i giovani del Servizio Civile che, puntualmente, non mancano di disvelare le loro idee e la loro creatività grazie alla loro energia e agli incredibili talenti di cui sono dotati, coniugando entusiasmo, partecipazione e impegno sociale».

«Ringrazio anche chi nei vari ruoli ha partecipato al film, il regista, gli autori che l’hanno realizzato confermando sensibilità e bravura tecnica: anche questi sono piccoli grandi segni di un dinamismo culturale di cui la comunità continua a dare prova, nella consapevolezza che questa volta i semi piantati con i giovani e per i giovani offrono frutti preziosi per l’oggi e per il futuro di San Ferdinando».

L’appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alle ore 21.