Il cartellone della prestigiosa rassegna Vacantiandu Fest si arricchisce di un appuntamento imperdibile che conferma la qualità e lo spessore culturale di una manifestazione ormai punto di riferimento per il territorio calabrese.

Il prossimo 11 maggio 2026 alle ore 21:00, il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme ospiterà la brillante commedia "Buongiorno Ministro!", un’opera scritta da Jordi Galceran e diretta dal regista Ferdinando Ceriani, che vede come protagonisti d'eccezione Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti. Il Vacantiandu Fest, diretto da Nicola Morelli ed Ercole Palmieri, continua così la sua missione di promozione dell’arte scenica, portando in scena produzioni di rilievo nazionale che mescolano sapientemente satira, riflessione e intrattenimento di alto livello.

Sul palco, insieme alla coppia di protagonisti, si esibiranno attori del calibro di Ermenegildo Marciante, Gigi Palla ed Elisabetta Mandalari, supportati dalle suggestive musiche del Premio Oscar Nicola Piovani.

L’evento rappresenta una delle punte di diamante della stagione, evidenziando la capacità del Vacantiandu di catalizzare l’attenzione del pubblico attraverso scelte artistiche coraggiose e di indubbio valore professionale. Con i costumi di Susanna Proietti e le scene curate dall'Accademia di Belle Arti di Perugia sotto la supervisione di Marta Crisolini Malatesta, lo spettacolo promette di essere un’esperienza visiva e narrativa travolgente. Il Vacantiandu Fest si conferma ancora una volta un motore culturale instancabile, capace di trasformare il Teatro Grandinetti nel cuore pulsante della vita artistica di Lamezia Terme.