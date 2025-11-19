Guida Michelin Italia, sono cinque i ristoranti calabresi stellati del 2026: chi resta e chi sparisce

In un agriturismo immerso tra ulivi secolari, vigneti e una piscina panoramica, Caterina Ceraudo porta avanti una cucina contemporanea e personale, capace di esaltare le tipicità calabresi con equilibrio e sensibilità. L'azienda Dattilo a Strongoli produce vino, olio e conserve, integrando la ristorazione in un ecosistema agricolo virtuoso. I menu degustazione e la carta a prezzo fisso offrono un percorso che unisce tecnica e semplicità. Imperdibile il giro con Roberto Ceraudo, pioniere del biologico in Calabria e anima dell’azienda, che racconta la storia di un luogo dove ospitalità e gusto convivono in armonia.