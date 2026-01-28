L'alto artigianato incontra l'ecosostenibilità. Candele in cera vegetale colate a mano e oli essenziali per trasformare ogni ambiente in un ricordo unico e autentico

Esistono luoghi dove il tempo sembra rallentare per lasciare spazio alla creazione e alla riscoperta di sé. Candelabria, oltre ad essere un laboratorio di artigianato, è un vero e proprio spazio di consapevolezza dove il coraggio di innovare incontra l’identità autentica della quotidianità per elevare l'artigianalità a protagonista dei momenti più significativi, trasformando la luce in un ponte verso i ricordi. Specializzato nella creazione di pezzi unici, il brand si distingue nel panorama dell'alto artigianato per la capacità di generare emozioni tangibili. Ogni creazione di Candelabria è pensata come un pezzo di design raffinato, capace di personalizzare con eleganza tanto gli ambienti domestici quanto gli eventi più esclusivi. Semplici oggetti ma raffinati frammenti di un’estetica ricercata che punta a rendere esclusivo ogni giorno.

Il tutto nasce dall’intuizione e dalla voglia di tenere salde le radici di Ilenia Volpintesta, figlia della città di Castrovillari. Dopo diversi anni trascorsi fuori dai confini calabresi, dapprima per motivi di studio e successivamente per opportunità lavorative, «decido di lasciare le certezze costruite nel tempo – il pensiero di Volpintesta – per concedermi spazio nel luogo in cui sono cresciuta insieme a mia sorella Denise.» Da qui, il forte richiamo territoriale che caratterizza il brand.

Il segreto dell'autenticità di queste candele risiede nel gesto con la colatura a mano che diventa un rito che garantisce l'unicità di ogni singolo pezzo. Ma l'eccellenza estetica non dimentica l'etica. Candelabria sposa infatti i valori della ecosostenibilità, scegliendo esclusivamente cera vegetale e stoppini bio. Questa attenzione alla materia prima permette una combustione pulita e un rilascio graduale di fragranze esclusive, composte interamente da oli essenziali atossici. Il risultato è un’esperienza sensoriale avvolgente che rispetta l'ambiente e la salute di chi vive gli spazi. L’intero universo di Candelabria si condensa in una filosofia produttiva coerente, dove l’autenticità è il punto di partenza per dare un valore reale a ogni singola creazione. Questo percorso creativo si sviluppa attraverso un legame indissolubile con l'ambiente, garantito da scelte rigorose orientate alla biodegradabilità e alla naturalezza dei componenti, che riflettono un approccio profondamente vegan friendly, prodotti realizzati senza ingredienti di origine animale (come cera d'api, lanolina, pelle o seta), al lusso moderno. Il risultato finale è un’estetica dominata dalla semplicità, intesa come l'eleganza suprema di ciò che è essenziale, capace di trasformare un oggetto d'arredo in un simbolo di consapevolezza etica e bellezza pura. In un mondo che corre veloce, Candelabria invita a fermarsi, accendere una luce e riscoprire la bellezza di un ricordo che prende forma.