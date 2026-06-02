Il percorso di Angelini e il suo trasferimento da Morbegno alla Locride racconta come lo yoga possa trasformarsi in uno strumento di crescita personale, consapevolezza e ricerca della propria autenticità. Una storia di cambiamento, coraggio e riscoperta interiore

“Quanta verità può sopportare, quanta verità può osare un uomo?” scriveva Nietzsche in Ecce Homo. Ed è forse proprio qui che inizia ogni autentico percorso umano: nel momento in cui si trova il coraggio di guardarsi dentro, senza più filtri, senza più illusioni.

Per alcuni questa ricerca dura una vita intera. Per altri arriva all’improvviso, silenziosa e inevitabile, come una crepa che si apre dentro l’anima e costringe a fermarsi. È così che Elisa Angelini, una giovane donna originaria della Valtellina, ha incontrato lo yoga: non come disciplina fisica o tendenza del momento, ma come ricerca interiore.

Un cammino iniziato nove anni fa, durante la gravidanza del suo primo figlio, quando la maternità l’ha portata inevitabilmente a interrogarsi sul senso profondo della vita. Da allora, quello che definisce un vero e proprio “risveglio del sé” non l’ha più abbandonata.

Nel suo racconto ritorna spesso una parola: verità. Una verità difficile, scomoda, ma necessaria. Attraverso lo yoga ha imparato a partire dal corpo per arrivare all’essenza più autentica di sé stessa, lontano dalle illusioni e dalle maschere che spesso la società impone. Proprio questo è il significato di Satya, uno dei principi fondamentali della filosofia yogica: vivere in armonia tra pensieri, parole e azioni, accettando ciò che si è veramente. Un principio che non riguarda soltanto la spiritualità, ma il modo stesso di affrontare la vita.

Cresciuta a Morbegno, in Valtellina, porta ancora dentro di sé la solidità delle sue radici montane. Eppure, a un certo punto, quelle radici non le bastavano più. Sentiva il bisogno di andare oltre, di conoscere “altro da sé”.

Così ha lasciato la propria terra per trasferirsi nella Locride, in Calabria, una realtà diversa ma capace di restituirle la stessa forza autentica della natura e del paesaggio. Il cambiamento, però, non è stato semplice. Vivere lontano dal proprio luogo d’origine significa perdere riferimenti, abitudini e sicurezze. Significa, soprattutto, guardarsi davvero allo specchio.

È stato proprio in quel momento di smarrimento che lo yoga è diventato la sua ancora. Attraverso il respiro, il silenzio e l’ascolto, ha imparato ad affrontare le proprie paure senza fuggire. A concedersi tempo. A liberarsi da stereotipi e convinzioni costruite negli anni.

«Quando perdi le certezze che pensavi di avere, soffri», racconta, «ma è proprio lì che inizi davvero a incontrare la verità». Una verità che non arriva mai tutta insieme, ma che si costruisce lentamente, passo dopo passo.

Da semplice praticante, quasi senza accorgersene, Elisa Angelini è poi diventata insegnante. Su consiglio della sua maestra ha intrapreso un percorso di formazione nazionale, conseguendo il diploma certificato con Yoga Planet a Bologna.

Oggi insegna yoga nella Locride e, con sorpresa, ha scoperto attorno a sé molte persone desiderose di intraprendere un percorso di crescita personale e consapevolezza. Nelle sue lezioni ripete spesso che “lo yoga è per tutti”, soprattutto per chi inizialmente guarda questa disciplina con diffidenza o la considera soltanto un’attività fisica.

Per lei, infatti, lo yoga è molto di più. È un ritorno a sé stessi. È imparare a fermarsi in un mondo che corre continuamente. In un’epoca dominata dai social, dall’apparenza e dall’iperconnessione, sente sempre più forte l’importanza di ritagliarsi uno spazio autentico, lontano dal rumore esterno. Un luogo interiore in cui respirare, ascoltarsi e ritrovare equilibrio.

Perché le battaglie della vita non si possono evitare, ma si può imparare ad affrontarle con maggiore consapevolezza.

La sua storia lascia un insegnamento semplice ma potente: la verità richiede coraggio. Coraggio di cambiare, di mettersi in discussione, di abbandonare ciò che appare sicuro per cercare ciò che è autentico.

E forse è proprio questo il senso più profondo del suo percorso: comprendere che ritrovare sé stessi non significa diventare qualcun altro, ma avere finalmente la forza di essere ciò che si è davvero.