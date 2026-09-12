Oggi vive e lavora in Lombardia ma ha mantenuto ben saldi i rapporti con Palmi. È stato recentemente premiato dall’amministrazione comunale per gli straordinari successi conseguiti nel tennis in carrozzina, dove ha raggiunto la quinta posizione a livello nazionale

«Per gli straordinari successi conseguiti nel tennis in carrozzina, frutto di talento, determinazione e instancabile sacrificio che hanno portato in alto il nome di Palmi nel panorama nazionale». Con queste motivazioni, Rocco Brando è stato recentemente premiato dall'amministrazione comunale della sua città natale.

La storia di Rocco è una testimonianza potente di resilienza. Nel 2019, a seguito di un grave incidente in motorino che gli è costato l'amputazione di una gamba dal ginocchio in giù, il suo mondo è cambiato radicalmente.

«Ero appena uscito di casa con il mio motorino, e dopo neanche cinquanta metri una moto di grossa cilindrata mi ha centrato colpendomi sulla gamba – aveva raccontato Rocco al nostro network -. Hanno provato a ricostruire l’osso disintegrato della caviglia, ma delle complicazioni hanno reso necessaria l’amputazione. Il primo anno è stato difficile. Ma al centro protesi di Bologna mi hanno messo in piedi e ho iniziato a prendere confidenza con quello che ormai da cinque anni è diventato il mio compagno di vita. Cerco di sdrammatizzare e convivere con ciò che mi è accaduto. Sono sempre stato uno sportivo, ho praticato mille attività. Lo sport mi ha dato la possibilità di affrontare la disabilità in modo deciso e di non demoralizzarmi, per recuperare e ripartire».

E così il tennis si è trasformato in una disciplina capace di restituire prospettive e nuova linfa vitale. Oggi, Rocco Brando vive e lavora in Lombardia, ma il legame con la Calabria rimane indissolubile. Sta raggiungendo traguardi importanti, scalando le classifiche nel ranking nazionale di tennis in carrozzina, dove occupa la quinta posizione. È tesserato con il Tennis club Sabbio Chiese e nel prossimo futuro è orientato a disputare tornei di caratura internazionale.

«Il tennis mi ha aiutato tanto, prima e dopo l’incidente. Mi ha tirato su nei momenti bui- racconta ai nostri microfoni Rocco Brando-. Il legame con Palmi non muore mai. Il tifo più grande viene dalla mia terra. Mi ha fatto molto piacere ricevere questo premio. Ringrazio il sindaco Giovanni Calabria, l’assessore allo sport Francesco Trentinella e tutti i miei compaesani che porto sempre nel cuore»