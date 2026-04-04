Dopo giorni di freddo e maltempo, l’anticiclone riporta condizioni stabili su tutta la regione. Per domenica e lunedì atteso tempo in prevalenza soleggiato, con qualche nube nelle aree interne ma senza piogge. Temperature in aumento e valori oltre la media stagionale

Il clima decisamente freddo per il periodo di questi ultimi giorni sarà solo un ricordo. A partire dal weekend infatti il rinforzo dell’anticiclone sul Mediterraneo causerà un generale aumento delle temperature su tutta la regione con valori che si manterranno oltre le medie stagionali. In concomitanza anche le condizioni meteorologiche miglioreranno su tutta la Calabria con qualche addensamento nuvoloso nelle aree interne tra Pasqua e Pasquetta ma senza rischio di precipitazioni.

Ecco nel dettaglio le previsioni per la giornata di Pasqua e di Pasquetta, provincia per provincia.

Le previsioni di Pasqua in provincia di Cosenza

Durante la giornata di Pasqua avremo tempo stabile su tutto il territorio cosentino con qualche nube più compatta nelle ore pomeridiane solo lungo i versanti interni, ma non sono comunque previste precipitazioni. Qualche velatura si avrà invece durante la giornata di Pasquetta in particolare lungo le aree tirreniche del territorio ma anche in questo contesto non sono previste precipitazioni.

Le temperature sono previste in aumento con valori fino ai 22°C nelle aree joniche tra Roseto, Schiavonea e Rossano e relative aree interne, mentre lungo le aree Tirreniche il termometro non dovrebbe superare i 15-16°C. Più fresco invece nelle aree montuose della Sila dove le temperature si attesteranno intorno ai 10-12°C.

Le previsioni di Pasqua in provincia di Catanzaro

Nel territorio catanzarese si avrà una giornata di Pasqua stabile ovunque ma con possibili addensamenti pomeridiani nelle aree montuose della Sila piccola e lungo le aree Joniche ma con basso rischio di precipitazioni.

Tanto sole invece durante la giornata di Pasquetta lungo le aree joniche del territorio, mentre qualche possibile velatura innocua la troveremo nelle aree Tirreniche e interne ma senza rischio di precipitazioni.

Le temperature anche qui sono previste in deciso aumento con valori intorno ai 19-20°C lungo le aree joniche, mentre non si andrà oltre i 16-18°C lungo il versante Tirrenico e lametino. Più fresco invece nelle aree montuose della Sila piccola dove il termometro si manterrà intorno ai 12°C.

Le previsioni di Pasqua nel Crotonese

Sul territorio crotonese le condizioni meteorologiche saranno diverse rispetto alle altre province: qui infatti avremo una giornata di Pasqua e di Pasquetta prettamente soleggiate ovunque con pochissime nubi che interesseranno solo le aree montuose. Anche qui le temperature subiranno un generale aumento con valori che lungo le coste e pianure si manterranno intorno ai 19-20°C ma con possibili picchi fino ai 22°C nelle aree più interne tra cui Santa Severina, Cutro, Papanice e aree limitrofe.

Le previsioni di Pasqua in provincia di Vibo Valentia

Durante la giornata di Pasqua avremo passaggi di nubi sparse su gran parte del territorio specie nelle ore pomeridiane dove non si escludono locali e rapidi piovaschi nelle aree delle Serre, mentre altrove non sono previste precipitazioni.

Giornata molto simile sarà quella di Pasquetta con tempo comunque stabile su tutto il territorio ma con il passaggio di nubi tra la mattinata e soprattutto nel pomeriggio ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature saranno meno miti rispetto alle altre zone con valori che sulle coste si manterranno intorno ai 16-18°C con possibili temperature fino ai 13-14°C nelle aree più interne. Sulle Serre invece il termometro oscillerà tra i 12-13°C.

Le previsioni di Pasqua nel Reggino

Nel territorio reggino avremo una giornata di Pasqua stabile quasi ovunque ad eccezione di nubi sparse nelle ore pomeridiane nelle aree interne e montuose dove non sono da escludere locali e deboli piovaschi. Cieli poco nuvolosi invece sui settori Tirrenici e Jonici.

Tanto sole lo avremo invece durante la giornata di Pasquetta praticamente ovunque, da Rosarno a Scilla passando da Monasterace fin verso il centro città di Reggio Calabria. Cieli soleggiati anche nelle aree interne e montuose. Le temperature sono previste in generale aumento con valori intorno ai 18-20°C lungo le aree joniche ma con picchi fino ai 21-22°C nelle relative aree interne, mentre non andranno oltre i 16-18°C lungo le aree Tirreniche. Decisamente fresco invece nelle aree montuose dell'Aspromonte con il termometro che si attesterà intorno ai 8-10°C su Gambarie.