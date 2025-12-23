Un minimo di bassa pressione presente a ridosso della Sardegna apporterà maltempo sparso sulla Calabria nella giornata odierna. Nel dettaglio avremo piogge sparse lungo le aree Joniche nella prima parte della giornata e in particolare su Reggino e Catanzarese; nel pomeriggio però le precipitazioni si estenderanno sul resto della Regione sia Jonica che Tirrenica e lungo le relative aree interne.

Saranno possibili locali temporali a causa delle correnti umide che il minimo richiamerà da Sud. Un generale miglioramento è atteso invece a partire dalla serata con le ultime residue piogge che interesseranno le aree Tirreniche del Cosentino. Le temperature rimarranno pressoché invariate su tutta la Regione con valori massimi intorno ai 14-16°C, mentre i venti si manterranno variabili.