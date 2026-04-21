Dopo giorni di caldo fuori stagione con temperature oltre i 25 gradi, una goccia fredda in arrivo dal Nord Europa porterà temporali intensi, grandine e raffiche di vento, soprattutto al Centro-Nord, prima di un possibile ritorno dell’anticiclone a maggio

La parte finale di aprile si aprirà con condizioni meteo decisamente stabili. Tra il weekend del 25-26 aprile e i giorni immediatamente successivi sarà l’anticiclone a imporsi sul Mediterraneo, coinvolgendo gran parte dell’Italia.

Le correnti, in parte di origine subtropicale, favoriranno giornate soleggiate e un sensibile aumento delle temperature, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. In diverse zone i valori supereranno facilmente i 25 gradi, riportando un clima quasi estivo.

Questa fase di stabilità, però, non è destinata a durare a lungo.

Arriva la goccia fredda: temporali e rischio grandine

A partire da mercoledì 29 aprile lo scenario cambierà in modo netto. Dalle regioni del Nord Europa è attesa la discesa di una goccia fredda, cioè un nucleo di aria più fredda e instabile in quota che si separa da una circolazione più ampia e si dirige verso latitudini più basse.

Questo tipo di configurazione favorisce condizioni di forte instabilità: tra il 29 e il 30 aprile sono previste piogge diffuse e temporali, anche intensi. Non si tratterà di maltempo continuo, ma di fenomeni irregolari, alternati a schiarite, tipici della primavera.

Il contrasto tra il caldo accumulato nei bassi strati e l’aria fredda in arrivo in quota potrà alimentare lo sviluppo di temporali particolarmente energici. In questi casi non si escludono grandinate con chicchi di dimensioni rilevanti e raffiche di vento improvvise e intense. Le aree più esposte, al momento, sembrano essere quelle del Centro-Nord, anche se l’evoluzione resta ancora soggetta a possibili variazioni.

Verso maggio: possibile ritorno del caldo

Con l’inizio di maggio potrebbe profilarsi un nuovo cambio di circolazione su scala più ampia. L’anticiclone di matrice africana potrebbe tornare a espandersi verso l’Europa centro-occidentale, riportando condizioni più stabili anche sull’Italia.

In questo contesto si prevedono cieli in prevalenza sereni e un nuovo aumento delle temperature, con valori nuovamente sopra la media stagionale.