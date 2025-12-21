Dopo diverse settimane con un robusto anticiclone che ha causato bel tempo su tutta la Calabria, ecco che le condizioni meteorologiche stanno per cambiare. Già dalla giornata di sabato infatti una prima perturbazione ha raggiunto il Sud Italia compresa la nostra Regione con piogge sparse specie lungo le aree Joniche e interne.

Da ieri però è iniziata una lunga fase instabile: l'allontanamento dell'anticiclone ha aperto la strada alle perturbazioni atlantiche e durante la prossima settimana avremo condizioni meteorologiche instabili su gran parte della Regione con piogge sparse e localmente anche moderate e nevicate sui monti a partire dai 1500 m di quota.

Possibile Capodanno “gelido”?

Attenzione però nel lungo termine: manca ancora un'eternità ma da diversi giorni gli aggiornamenti meteorologici indicano la possibilità dell'arrivo di aria molto fredda dalla Russia a ridosso di Capodanno, che apporterebbe un netto calo delle temperature su tutta la Regione. Questa rimane ancora una tendenza che ha bassa valenza vista la distanza temporale, ma rimanete sintonizzati per i prossimi aggiornamenti.