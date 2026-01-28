Peggioramento dal mattino sui versanti tirrenici con precipitazioni sparse e locali temporali. Schiarite intermittenti, temperature stabili e raffiche soprattutto sullo Ionio

Dopo una breve tregua dal maltempo nella giornata di ieri, ecco che una nuova perturbazione è attesa già nella giornata di oggi. La porta atlantica infatti è ormai “aperta” e un treno di perturbazioni raggiungerà la Calabria per tutta la settimana.

Intanto durante la giornata odierna è atteso un generale peggioramento già dal mattino lungo le aree tirreniche con piogge sparse su Cosentino, Catanzarese e tra Vibonese e Reggino; le precipitazioni potranno sconfinare fin verso le aree interne e localmente anche su quelle joniche specie Catanzaresi e Reggine. I fenomeni saranno comunque intermittenti e alternati a breve schiarite. In serata si avranno schiarite lungo i versanti jonici e interni mentre non sono da escludere ancora locali piovaschi o temporali sui litorali tirrenici della Regione.

Le temperature rimarranno stazionarie ovunque sia nei valori minimi che nei valori massimi, mentre assisteremo ad un generale rinforzo dei venti dai quadranti occidentali con raffiche localmente moderate o forti specie lungo le aree joniche soggette ai venti di caduta.