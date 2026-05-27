Il dominio anticiclonico sta ormai raggiungendo il suo massimo. L'ondata di caldo che sta interessando soprattutto il Nord Italia da diversi giorni sta causando notevoli disagi con temperature che si mantengono oltre le medie stagionali: il termometro infatti sta registrando valori veramente notevoli con picchi di 10-12°C al di sopra della media climatica di Maggio e con valori ben oltre i 30-33°C su gran parte del Nord Italia.

L'apice dell'ondata di caldo è prevista per la giornata odierna quando in Pianura Padana si potranno raggiungere i 34-35°C, ma con picchi anche di 36-37°C tra Lombardia e Piemonte. Punte di oltre 33-34°C previsti anche su Toscana, Umbria e Lazio, ma c'è da segnalare che il gran caldo sarà anche in montagna e in particolare sulle Alpi dove lo zero termico potrà superare i 4000m.

Inoltre inizieranno anche le cosiddette notti tropicali, con temperature che durante le ore notturne resteranno al di sopra dei 20-23°C e con afa notturna in aumento e sensazione di caldo sempre più elevata.