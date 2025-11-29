Generale miglioramento delle condizioni meteorologiche, condizioni stabili ovunque anche se sono possibili locali piovaschi su Reggino e Vibonese. Nella prossima settimana però tutto potrebbe cambiare

Il vortice di bassa pressione che ha causato maltempo localmente intenso si è ormai allontanato verso sud-est apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Calabria.

Previsioni meteo weekend

Nel dettaglio durante il weekend avremo condizioni stabili su gran parte della regione con cieli che si manterranno poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche nube più compatta lungo la bassa Calabria tirrenica dove non sono da escludere locali piovaschi su Reggino e Vibonese sia nella giornata di sabato che in quella di domenica. Le temperature rimarranno pressoché invariate ovunque con valori che si manterranno ancora al di sotto delle medie stagionali di qualche grado.

Possibile forte maltempo settimana prossima

Attenzione però alla prossima settimana: da diversi giorni le emissioni modellistiche registrano un possibile intenso peggioramento del tempo a ridosso della metà della settimana a causa di un possibile vortice ciclonico sul Mar Jonio che potrebbe apportare severo maltempo specie sulla Calabria jonica.

Vista la distanza temporale però è necessario aspettare i prossimi aggiornamenti per confermare tale tendenza o smentirla.

Continuate dunque a seguirci.