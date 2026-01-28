Una nuova perturbazione investe la regione con piogge diffuse e venti molto forti. Attese onde fino a 4 metri (e oltre). Diramata allerta gialla su tutto il territorio

La Calabria sta trascorrendo una settimana movimentata: questo perché, come già anticipato, diverse perturbazioni stanno raggiungendo la Regione con piogge sparse e venti localmente forti. Dopo quella di oggi infatti già nella notte una nuova perturbazione raggiungerà la Calabria apportando una nuova fase di maltempo: in particolare fino al pomeriggio di domani sono attese precipitazioni consistenti soprattutto lungo la fascia Tirrenica e relative aree interne con piogge a tratti forti e temporalesche. Fenomeni che comunque raggiungeranno anche le aree Joniche e in particolare lungo il Catanzarese e Reggino dove le piogge potranno risultare a tratti moderate.

Ad accompagnare il maltempo però sarà un generale rinforzo dei venti: entro la mattinata di domani sono attesi venti localmente forti lungo le aree Tirreniche con possibili raffiche che potranno raggiungere o superare i 100-110 km/h. Di conseguenza tali raffiche causeranno un generale aumento del moto ondoso marino con possibili mareggiate lungo tutte le coste Tirreniche ma in particolare su lametino, Vibonese e Reggino dove sono attese onde fino ai 3-4 m o localmente oltre.

In merito a tale previsione la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta gialla per l'intero territorio regionale.