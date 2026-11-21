Nel 1974-75 bastavano una cabina telefonica e un gettone per far evacuare un liceo. Oggi Internet moltiplica le possibilità di sabotaggio: altro che guerra ibrida di Putin dietro gli allarmi potrebbero esserci soprattutto narcisismo e delirio di onnipotenza

In questi giorni non si parla che degli attacchi hacker che hanno colpito tanto l’Italia quanto altri paesi europei, sia di quelli gravi, che in nuce potrebbero essere minacce reali, sia di quelli ridicoli.

Ora, senza nasconderci dietro al dito, allo stato attuale abbiamo un governo che, fatta eccezione per la Lega di Matteo Salvini, continua a ripetere che la Russia di Putin sta facendo una “guerra ibrida” contro l’Europa, nella quale, per quanto riguarda l’Italia, il ministro della difesa Guido Crosetto molto recentemente ha incluso perfino gli scontri di Milano del 17 ottobre scorso.

Abbiamo poi una opposizione democratica che, fatta eccezione per il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, ripete più o meno le stesse cose, sia pure con tutte le sfumature ed i “distinguo” minimali del caso.

In casi come questi la domanda d’obbligo è sempre la stessa da secoli, “cui prodest?”, cioè “a chi giova?”.

E la logica elementare fornisce da sempre la stessa risposta, “id fecit cui prodest”, cioè “lo ha fatto colui al quale giova”.

A questo punto sorge spontanea un’altra domanda, “Quale è l’interesse di Putin nel provocare un ipotetico attacco militare italiano ed europeo contro di sé?”.

Se si risponde logicamente a questa domanda appare evidente che gli attacchi informatici di questi giorni giovano solo a chi ritiene necessario respingere le minacce russe armandosi per un eventuale intervento militare contro la Russia, cioè per passare alla guerra vera.

Ma non bisogna pensare ad un cinico autolesionismo governativo tipo quello praticato del vecchio regime democristiano ai tempi delle stragi di stato, primo perché il nostro governo attuale, da questo punto di vista, è al di sotto di ogni sospetto e poi perché, da sempre, il complottismo porta a vedere diavoli dappertutto senza arrivare mai a niente.

Infine, se qualche diavolo è possibile vederlo nel caso degli attacchi informatici, il caso degli allarmi bombe nelle scuole è invece semplicemente ridicolo.

So benissimo che il genere umano non impara mai dalle lezioni della Storia ed è sempre dispostissimo a commettere gli stessi errori, ma su un argomento del genere la Storia ci dice davvero qualcosa.

Nell’anno scolastico 1974 – 1975, subito dopo le due stragi fasciste di stato del 1974, le stragi di Brescia e del treno “Italicus”, un numero molto nutrito di buontemponi più o meno irresponsabili tempestò letteralmente le scuole italiane di allarmi bomba. C’erano settimane in cui il numero di questi allarmi arrivava al picco storico di sessanta la settimana ed anche allora c’era la iattura delle evacuazioni, allora come oggi comunque doverose. Uno di questi allarmi avvenne anche nel liceo della provincia di Salerno che io, quindicenne, frequentavo all’epoca. Lo sapevamo tutti molto bene che spesso si trattava di studenti di questa o quella scuola che avevano trovato un modo facile per evitare una interrogazione insidiosa o sabotare un compito difficile. Questo fenomeno scomparve di morte naturale nella primavera del 1975, anche perché la politica italiana dell’epoca prese finalmente tutta un’altra piega, ma questo è un altro discorso.

Certo, il nostro ministro della difesa Guido Crosetto potrà trovare facilona questa argomentazione, adducendo che il fenomeno di oggi è un’altra cosa, perché la realtà attuale è molto diversa da quella di cinquantadue anni fa.

Ed è anche vero, ma la differenza è una sola e non sostanziale, perché non è data dalla messa in atto di una assai presunta strategia militare “ibrida” dei Russi, ma dall’uso di massa sempre più esteso di Internet e dalle sempre maggiori possibilità tecnologiche di questo medium.

Per bloccare una scuola nel 1974 – 1975 bastava qualche gettone, una cabina telefonica ed una mano, magari con un fazzoletto, per camuffare la propria voce.

Oggi qualsiasi ragazzo dispone del suo computer, che a determinate condizioni, con un semplice clic, può allertare una decina di scuole insieme o, peggio, sabotare decine di frigoriferi o di banche del sangue e via discorrendo.

La pura e semplice verità è che, per quanto riguarda la Rete, i nodi stanno venendo al pettine.

La rete Internet, come è noto, è stata inventata nel 1969 dal Pentagono, che pensava di servirsene per scopi di spionaggio militare, allettato all’idea di potere avere, in tempo reale, qualsiasi notizia su qualsiasi inquilino del Cremlino, ma presto si accorse che Internet valeva in tutti e due i sensi, cioè quello che Washington fosse riuscita a sapere di Mosca anche Mosca sarebbe riuscita a saperlo di Washington.

Fu questa la ragione per cui il Pentagono, già all’epoca, su questo terreno rinunciò ad usare Internet per sempre.

Questo significa che le molto eventuali forme di “guerra ibrida”, verosimilmente praticate non solo dalla Russia, non passano attraverso la Rete, dove sono visibili da tutti.

Ma questo significa anche, all’inverso, che su Internet chiunque può fare qualsiasi cosa.

Ed è già successo.

Chi ricorda il caso Wikileaks?

A suo tempo Julian Assange fece un tentativo, velleitario quanto si vuole ma ispirato a buone intenzioni, di orientare la politica mondiale in un certo senso, perfino condivisibile, ma pagò molto caro questo tentativo.

Ora, è faciloneria pensare che dietro questi attacchi hacker di oggi non ci sia né una politica di aggressione militare né la buona volontà di un singolo individuo ma, molto più semplicemente, una moltitudine di irresponsabili che assecondano solo il proprio stolto narcisismo, la propria personale mitomania ed il proprio personale delirio di onnipotenza, che sono esaltate dallo stesso mezzo che impiegano?