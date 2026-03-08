Dalle fabbriche di inizio Novecento alla Resistenza, le donne hanno scritto pagine di coraggio e dignità. Lotte sociali e sacrifici quotidiani hanno reso possibile il diritto di voto e la democrazia repubblicana

Ci sono pagine della storia che non sono state scritte nei palazzi del potere, ma nelle fabbriche, nelle risaie, nelle piazze e nelle case. Pagine fatte di fatica, coraggio e dignità. Molte di quelle pagine portano la firma delle donne.

All’inizio del Novecento, quando i diritti erano ancora una promessa lontana, le donne lavoravano nelle fabbriche in condizioni durissime. Turni interminabili, salari più bassi degli uomini, nessuna tutela. Eppure proprio da quei luoghi di sfruttamento nacque una delle prime grandi prese di coscienza collettive. Le proteste delle operaie, come quelle delle lavoratrici tessili di New York nel 1908, segnarono un passaggio decisivo: la consapevolezza che la dignità non poteva essere negoziata.

In Europa, in America, in Russia, le donne scesero in piazza chiedendo cose che oggi sembrano elementari: otto ore di lavoro, un giorno di riposo, diritti politici, il diritto di voto. Rivendicazioni che allora apparivano rivoluzionarie.

Anche in Italia le donne non restarono a guardare. Operai, contadine, maestre, cucitrici: una parte enorme della società femminile iniziò a organizzarsi. Nei primi anni della Grande guerra le proteste non riguardavano soltanto i diritti politici, ma soprattutto la sopravvivenza quotidiana. Difendere il pane, il lavoro, la dignità delle famiglie.

Quella stagione di mobilitazioni dimostrò una verità spesso dimenticata: le donne non furono semplicemente spettatrici della storia, ma protagoniste.

Con l’avvento del fascismo la loro condizione peggiorò ulteriormente. Il regime voleva relegarle alla casa e alla maternità, riducendo il loro ruolo pubblico. Ma la realtà fu diversa da quella immaginata dalla propaganda. Le donne continuarono a lavorare, a organizzarsi, a protestare. Molti scioperi degli anni Trenta videro proprio loro in prima linea.

Non era solo una battaglia sociale. Era una difesa della dignità.

Quando arrivò la guerra e poi l’occupazione nazifascista, quella energia si trasformò in resistenza. Non sempre con le armi in mano, ma con una forza altrettanto decisiva. Portare messaggi, nascondere partigiani, sfamare chi fuggiva, proteggere ebrei e disertori. Piccoli gesti quotidiani che potevano costare la vita.

La Resistenza femminile fu immensa, anche quando non lasciò tracce nei manuali di storia. Decine di migliaia di donne parteciparono ai gruppi di difesa, migliaia furono arrestate, deportate, torturate. Molte non tornarono.

Eppure il loro contributo fu fondamentale. Senza di loro la lotta di liberazione sarebbe stata diversa, forse impossibile.

Lo ricordava con forza Teresa Mattei, una delle più giovani protagoniste di quella stagione: ogni donna che divideva il poco cibo che aveva, che nascondeva un perseguitato, che rischiava per salvare una vita, era parte della Resistenza.

È una verità semplice e potente.

Quelle donne non combattevano per ideologia astratta. Combattevano contro la violenza della guerra, contro l’oppressione, contro la negazione della libertà. Combattevano per un futuro diverso.

E quel futuro arrivò anche grazie a loro: il diritto di voto, la Costituzione, la democrazia repubblicana.

Oggi, quando celebriamo le conquiste delle donne, dovremmo ricordare proprio questo: quei diritti non sono stati concessi. Sono stati conquistati. Con il lavoro, con il coraggio, spesso con il sacrificio.

La storia delle donne non è una parentesi della storia generale. È una delle sue colonne portanti. Perché senza il loro contributo, senza la loro determinazione silenziosa e tenace, molte delle libertà che oggi consideriamo naturali semplicemente non esisterebbero.