Un voto che avrebbe potuto riformare la magistratura italiana resta simbolo della fragilità politica e della mancanza di un dibattito condiviso sulla Costituzione

Ci sono momenti nella vita di una democrazia in cui il voto popolare segna una svolta. E altri in cui diventa semplicemente il sintomo di una crisi. Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo appartiene alla seconda categoria. Non rappresenta l’approdo di una grande riforma condivisa. Racconta piuttosto la difficoltà della politica italiana di affrontare con lucidità uno dei nodi più delicati della Repubblica: l’equilibrio tra magistratura, politica e Costituzione.

E forse non è un caso che questo referendum non abbia davvero appassionato l’opinione pubblica. Non ha acceso piazze, non ha prodotto un vero dibattito popolare, non ha mobilitato quella partecipazione che normalmente accompagna i momenti decisivi della vita democratica.

La ragione è semplice. Il tema è estremamente tecnico. Il cittadino medio non possiede gli strumenti giuridici e costituzionali per orientarsi con piena consapevolezza tra articoli della Costituzione, assetti istituzionali e modelli di organizzazione della magistratura. Non è una colpa dei cittadini. È la natura stessa della materia a renderla complessa.

Ed è proprio per questo che il referendum non può essere letto soltanto come una scelta tecnica su alcune norme costituzionali. La chiave di lettura deve spostarsi inevitabilmente su un piano più ampio: quello politico, storico e istituzionale. Perché quando una questione è così complessa ciò che i cittadini giudicano non è soltanto il contenuto della riforma, ma la credibilità di chi la propone e il metodo con cui viene proposta.

Eppure la giustizia italiana avrebbe davvero bisogno di essere riformata. Non è una tesi di parte, ma una constatazione che attraversa da anni il dibattito pubblico. Il peso delle correnti nella magistratura, la crisi di credibilità del Consiglio Superiore della Magistratura, il rapporto sempre più problematico tra funzione requirente e funzione giudicante, la fiducia incerta dei cittadini verso il sistema giudiziario sono problemi reali, riconosciuti da magistrati, giuristi e studiosi.

Il punto non è se riformare o meno la giustizia. Il punto è come si riforma uno dei pilastri dello Stato. Ed è qui che il referendum rivela tutta la sua fragilità. Una riforma costituzionale che riguarda l’assetto della magistratura non può nascere come un atto di contrapposizione politica. Non può essere il risultato di una maggioranza che procede da sola mentre l’opposizione si limita a respingere. La Costituzione non è una legge come le altre. È il patto fondamentale che tiene insieme la Repubblica.

Quando questo principio viene dimenticato il rischio è quello che stiamo vedendo oggi: un referendum che, qualunque sia il risultato, rischia di lasciare il Paese con un problema aperto. Se dovesse prevalere il sì, l’Italia entrerebbe in una fase istituzionale nuova e complessa, costruita però su una riforma nata dentro una contrapposizione politica molto forte e giudicata da molti costituzionalisti incompleta o squilibrata.

Se invece dovesse vincere il no, il rischio sarebbe opposto ma non meno grave: la chiusura del dibattito. La politica potrebbe interpretare la bocciatura come la prova che la magistratura non si tocca, rinviando per anni qualunque tentativo di riforma.

In entrambi i casi il Paese uscirebbe dal referendum con la stessa sensazione: la giustizia resta un problema irrisolto.

Per capire perché siamo arrivati a questo punto bisogna guardare alla storia recente della Repubblica. Da almeno trent’anni il rapporto tra politica e magistratura è attraversato da una tensione profonda. Dalla stagione di Tangentopoli in poi la magistratura è diventata uno dei protagonisti della vita pubblica italiana. Le grandi inchieste hanno contribuito a cambiare il sistema politico, a far cadere partiti, a ridefinire gli equilibri della democrazia.

A quella stagione seguì poi un altro lungo capitolo della nostra storia politica: quello dei governi di Silvio Berlusconi. Per quasi vent’anni il rapporto tra politica e magistratura è stato segnato da un conflitto permanente. Processi, riforme annunciate, scontri istituzionali, accuse reciproche. Da una parte una parte della politica convinta che la magistratura avesse assunto un ruolo eccessivo nella vita pubblica; dall’altra una parte della magistratura convinta che la politica cercasse di limitare l’autonomia del potere giudiziario. Quel conflitto non è mai stato davvero risolto. È rimasto come una faglia sotterranea dentro la democrazia italiana. Il referendum di oggi si colloca dentro quella stessa frattura storica.

Ma c’è un elemento ulteriore che rende la vicenda ancora più delicata. La riforma costituzionale sottoposta al voto interviene infatti su alcuni articoli fondamentali della Costituzione, in particolare gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110, cioè proprio sulle norme che regolano l’assetto della magistratura e l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Non si tratta quindi di un semplice intervento tecnico, ma di una modifica che tocca uno dei pilastri istituzionali della Repubblica. E proprio per questo la questione non può essere trattata come una normale riforma legislativa.

Ma c’è anche un altro elemento che rende la vicenda ancora più delicata. La riforma costituzionale sottoposta al voto è promossa da una forza politica che, per storia e cultura, non ha fatto parte dell’arco costituzionale che diede vita alla Repubblica nel 1948. Questo non significa mettere in discussione la legittimità democratica del governo. Significa però riconoscere che quando si interviene sulla Costituzione serve qualcosa di più della semplice forza dei numeri parlamentari. Serve una cultura istituzionale capace di parlare all’intero Paese. Perché la Costituzione non appartiene a chi governa. Appartiene alla Repubblica.

Il clima che si è creato intorno a questo referendum non ha aiutato a costruire quella cultura condivisa. Più che un percorso democratico di riforma istituzionale, il dibattito pubblico è sembrato spesso assumere i toni di una resa dei conti. Una parte della politica contro la magistratura. Una parte dell’avvocatura che spinge per il cambiamento. Magistrati divisi. Figure simbolo del dibattito pubblico trasformate in bandiere contrapposte, pro o contro il governo, pro o contro magistrati come Nicola Gratteri, pro o contro la riforma.

Quando il confronto su una riforma costituzionale scivola dentro questa logica da tifoseria la qualità del dibattito inevitabilmente si abbassa. La Costituzione diventa terreno di scontro tra parti e non più il punto di equilibrio tra poteri.

I padri costituenti lo avevano compreso con straordinaria lucidità. Nel 1946 e nel 1947 uomini provenienti da culture politiche lontanissime, cattolici, liberali, socialisti, comunisti, seppero trovare un equilibrio comune proprio perché sapevano che stavano scrivendo le regole destinate a durare nel tempo. Non cercarono la vittoria di una parte. Cercarono un punto di incontro capace di reggere la prova della storia. Oggi quello spirito sembra smarrito.

Il Parlamento che ha prodotto questa riforma appare fragile, spesso incapace di affrontare le grandi questioni istituzionali con la profondità necessaria. La politica si muove dentro un orizzonte sempre più corto, dominato dall’urgenza dello scontro e dalla ricerca del consenso immediato.

Eppure una strada diversa sarebbe stata possibile.

Il tema della separazione delle carriere, per esempio, avrebbe potuto essere affrontato con gradualità, aprendo un confronto serio nel mondo giuridico e nella società civile. Da lì si sarebbe potuto costruire un percorso condiviso, capace di portare nel tempo a una riforma costituzionale più solida e meno divisiva. Invece si è scelta la via più breve, quella dello scontro.

Ma quando si sceglie lo scontro sulla Costituzione difficilmente il risultato è una riforma duratura. Più spesso è un indebolimento delle istituzioni e della fiducia pubblica. Il referendum sulla giustizia rischia quindi di restare nella memoria non come il momento di una grande riforma, ma come la prova di una politica incapace di costruire riforme vere.

Le grandi trasformazioni istituzionali non nascono da una maggioranza contro un’opposizione. Nascono da una responsabilità condivisa. Quando questo non accade la democrazia non si rafforza. Si logora lentamente.

Ed è forse questa la lezione più amara che il voto del 22 e 23 marzo rischia di lasciarci: non la scelta tra due modelli di giustizia, ma la fotografia di una politica che ha smarrito la capacità di costruire il futuro.

Le Costituzioni non si cambiano per vincere una battaglia politica. Si cambiano quando una comunità decide, insieme, di migliorare se stessa. Quando questo spirito manca il risultato non è una riforma. È soltanto un’altra occasione perduta. E le democrazie, quasi sempre, non muoiono per un grande errore improvviso. Muoiono lentamente, consumate da troppe occasioni perdute.