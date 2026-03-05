Nata in Danimarca nel 2000 da Ronni Abergel, trasforma le persone in “libri” da ascoltare. Chi partecipa può conoscere storie di chi ha vissuto discriminazioni, violenze o dipendenze, imparando empatia e comprensione

Se l’uomo diventasse un libro, come si sentirebbe? Se, entrando in una libreria, vi accogliessero persone pronte a raccontarvi le loro storie, come vi sentireste?

Sono interrogativi inusuali, a tratti immaginari, ma anch’essi trovano riscontro nella quotidianità.

In Danimarca esiste una libreria, la The Human Library, dove i libri sono persone. Un luogo in cui sentirsi libro significa essere liberi.

Una libertà diffusa, quasi irraggiungibile, che consente non solo di raccontarsi all’altro, ma anche di scoprire ciò che si nasconde dietro il limite.

Il limite di sentirsi soli in un mondo che imita la luce nella velocità, dimenticandone però l’essenza e il calore.

La Human Library nasce nel 2000 da un’idea del giornalista e attivista Ronni Abergel, con l’obiettivo di combattere i pregiudizi attraverso il dialogo.

Un dialogo che diventa lettura di una vita: trenta minuti di storie, sogni, illusioni, incertezze, cadute, fragilità e successi.

Trenta minuti in cui leggere una persona può mutare il corso dei propri pensieri e delle proprie scelte.

Far parte della Human Library consente di sedersi accanto a persone che hanno subito molestie, violenze, discriminazioni o che hanno affrontato problemi di alcolismo, ludopatia o tossicodipendenza.

Significa, in altri termini, leggere e ascoltare il “sottosuolo” che è dentro ognuno di noi, al fine di comprendere la cura, la rinascita e il valore di una vita non perduta.

In queste settimane è disponibile nelle sale cinematografiche Rental Family – Nella vita degli altri, un film speciale che esplora la quotidianità, le incertezze e i bisogni della persona, senza limiti di tempo o di spazio.

Un’opera intima sulla riscoperta dell’empatia e dell’autenticità dei legami tra esseri umani.

Un’opera che rimanda al senso di umanità della Human Library.

Leggete, respirate e, se vi va, non dimenticate di ascoltare.