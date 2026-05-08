C’è una parola che, più di altre, continua a generare attrito nel dibattito pubblico: “partigiano”. Non è un termine neutro, né potrà mai esserlo, perché porta con sé un’eredità di scelte radicali, di posizionamenti netti, di conflitti che non si lasciano ricomporre in una sintesi pacificata. Non indica soltanto appartenenza, ma una presa di posizione che separa, distingue, espone. E sarebbe preoccupante il contrario: proprio in questa capacità di dividere risiede una parte decisiva della sua forza storica e simbolica.

Le grandi trasformazioni collettive non nascono in un clima di consenso unanime. Prendono forma dentro tensioni profonde, fratture che attraversano le società e le obbligano a ridefinirsi. Ogni svolta significativa – politica, sociale o culturale – è il risultato di un urto tra visioni inconciliabili. Pensare che la storia proceda per armonie condivise significa ignorarne la natura conflittuale, che ne costituisce invece il motore più autentico.

Quando una comunità si trova di fronte a un passaggio decisivo, emerge una pluralità di posizioni spesso incompatibili. È in quel momento che si produce una cesura tra gruppi e schieramenti, ma anche nel profondo delle coscienze individuali. In questo senso, la divisione non è una patologia del corpo sociale: è una sua condizione fisiologica nei momenti di svolta.

L’idea di una memoria pienamente condivisa è, sotto molti aspetti, un’illusione. Le società custodiscono narrazioni divergenti, interpretazioni contrastanti degli stessi eventi, giudizi che non coincidono. Questa pluralità non è un difetto da correggere: è dal confronto tra memorie differenti che nasce una consapevolezza più complessa del passato. Una memoria uniforme, priva di contrasti, finirebbe per ridursi a una versione semplificata e sterile della storia.

Ciò che davvero accomuna senza attrito è spesso ciò che non interroga, non mette in discussione, non costringe a prendere posizione: l’indifferenza, l’adesione passiva, l’accettazione senza domande. È il terreno comodo dell’inerzia. Ma una comunità fondata su questi presupposti rinuncia alla propria vitalità critica e abdica alla possibilità di trasformarsi.

Riconoscere il valore delle divisioni non significa esaltare il conflitto fine a sé stesso, né negare l’importanza del dialogo. Significa accettare che alcune differenze non sono componibili senza perdere qualcosa di essenziale. Significa comprendere che il dissenso può essere una forma di responsabilità e che prendere posizione comporta inevitabilmente una separazione.

Parole cariche di storia e di conflitto, come “partigiano”, continuano a esercitare una funzione decisiva. Non ammettono neutralità e chiedono di essere abitate fino in fondo: obbligano a interrogarsi, a scegliere, a esporsi. Ed è proprio questa loro capacità di mettere in movimento le coscienze a renderle, oggi più che mai, necessarie.