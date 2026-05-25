Ci sono risultati politici che valgono una vittoria. E poi ce ne sono altri che assumono un significato diverso: diventano un’investitura popolare, una richiesta di cambiamento, quasi una consegna di responsabilità.

Se le proiezioni e il consenso emerso in queste ore troveranno piena conferma, Francesco Cannizzaro non avrà semplicemente compiuto un passo verso Palazzo San Giorgio.

Avrà realizzato qualcosa che in politica accade raramente: scegliere un apparente passo indietro per tentare un salto molto più grande in avanti.

Lasciare Roma, i riflettori nazionali e il Parlamento per puntare sulla guida di Reggio Calabria non rappresenterebbe una scelta ordinaria.

Sarebbe una decisione dal forte valore simbolico e politico, con un messaggio preciso: riportare il baricentro dove per troppo tempo è mancato.

Perché chi sceglie di lasciare una posizione consolidata per assumersi il peso di una città fortemente complessa, difficile e spesso raccontata soltanto attraverso stereotipi, sceglie probabilmente la sfida più impegnativa.

Ed è proprio qui che si apre la vera partita. Per troppo tempo Reggio Calabria è stata descritta attraverso immagini suggestive ma parziali: il corso Garibaldi e il “chilometro più bello d’Italia”, il lungomare. Ma una città non vive nelle cartoline.

Una città vive nelle periferie, nei quartieri che attendono interventi, nelle strade che chiedono manutenzione, nei giovani che cercano opportunità e troppo spesso sono costretti a partire, negli anziani che reclamano servizi adeguati, nelle famiglie che aspettano risposte concrete, nella richiesta di sicurezza urbana.

La percezione diffusa è che una parte significativa della città sia rimasta ai margini troppo a lungo. La richiesta di cambiamento, del resto, era leggibile già da tempo. Come osservatori e analisti politici lo abbiamo evidenziato in più occasioni. Non soltanto mettendo in luce le capacità politiche di Cannizzaro, la costruzione del consenso sul territorio, la rete di rapporti sviluppata negli anni e la capacità di aggregare sensibilità differenti.

Il dato che emergeva con maggiore evidenza era un altro: la percezione crescente che il quadro politico stesse assumendo una direzione precisa. Al punto che, in diverse analisi, si è scelto volutamente un approccio prudente e misurato, anche per rispetto degli avversari e del confronto democratico.

Perché in politica il consenso si conquista nelle urne e non può mai essere considerato acquisito. Eppure il sentimento che emergeva dai territori, dagli amministratori locali, dal mondo associativo, dalle categorie produttive e dai movimenti civici appariva piuttosto chiaro: molti percepivano che il vento politico stesse soffiando con particolare intensità in una direzione.

Ed è probabilmente qui che si concentra il significato più profondo di questo consenso. Non soltanto una scelta politica. Una richiesta. La richiesta di un cambiamento forte.

Perché quando percentuali così ampie si concentrano attorno a una figura politica, il voto smette di essere soltanto appartenenza e diventa aspettativa. E le aspettative hanno un peso spesso superiore ai voti stessi.

Da questo momento il livello della responsabilità cambia radicalmente. Perché se davvero Cannizzaro rappresenta il punto di riferimento individuato da una parte significativa del centrodestra, del mondo professionale, delle associazioni, delle categorie produttive, dei giovani e dei cittadini, allora la missione diventa molto più ampia della semplice amministrazione di una città.

Diventa responsabilità verso un territorio più vasto. Per questo qualcuno inizia già a sostenere che non sarebbe soltanto il sindaco di Reggio Calabria, ma una figura destinata a rappresentare simbolicamente una regione che prova a rimettersi in cammino: essere Sindaco della Calabria. Anche perché questo risultato non nasce per caso.

Nasce da un lavoro politico costruito nel tempo, dentro una coalizione che ha cercato equilibrio, rapporti solidi e capacità di tenere insieme sensibilità differenti. In particolare nel rapporto stretto e lineare con il Presidente della Regione Roberto Occhiuto, con cui Cannizzaro ha consolidato un asse politico che molti osservatori indicano oggi come uno dei punti di forza del centrodestra calabrese.

Dialogo, capacità di sintesi, costruzione del consenso, rispetto degli equilibri: elementi che hanno consentito di mettere insieme mondi diversi, partiti, professionisti, associazioni e cittadini. Adesso, però, arriva la fase più difficile. Perché il consenso apre le porte.

Sono i risultati, invece, a decidere se una vittoria politica resterà soltanto una pagina di cronaca o diventerà una pagina di storia, con una copertina appena pubblicata.