La scelta del logo affidata agli utenti tra tre proposte: richiami identitari e linea essenziale per definire il volto della lista civica in vista della sfida elettorale
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Una scelta che rompe lo schema tradizionale della comunicazione politica e prova a spostare il baricentro della campagna elettorale sul coinvolgimento social. Francesco Cannizzaro, candidato sindaco del centrodestra a Reggio, ha lanciato stamattina una gara di like per far scegliere alla rete il simbolo della propria lista civica.
Sono tre le proposte che vengono invece sottoposte al giudizio degli elettori, chiamati a scegliere attraverso le reazioni su Facebook.
Tra le opzioni proposte, due richiamano in forma stilizzata la figura di San Giorgio a cavallo, simbolo fortemente radicato nell’immaginario cittadino, accompagnato dalla scritta «Cannizzaro Sindaco». La terza soluzione, più essenziale, si limita al nome e alla carica, in una linea comunicativa più sobria.
Il meccanismo è semplice e immediato: una reazione per ogni simbolo, con la scelta definitiva affidata al numero più alto di interazioni entro la mezzanotte del lunedì di Pasquetta. Un voto informale, digitale, che assume il valore di una consultazione popolare in miniatura.