Gestione provvisoria affidata al viceprefetto vicario Vito Turco: il provvedimento necessario a seguito dell’esclusione dalla competizione dell’unica lista candidata
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa ha nominato il viceprefetto vicario, Vito Turco, commissario prefettizio per la gestione provvisoria del Comune di Carlopoli, dove eserciterà le funzioni del sindaco e della Giunta comunale. Il provvedimento si è reso necessario dal momento che le elezioni non hanno avuto luogo, nel Comune del Catanzarese, per via dell'esclusione dalla competizione elettorale dell'unica lista candidata.