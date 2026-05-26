Il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa ha nominato il viceprefetto vicario, Vito Turco, commissario prefettizio per la gestione provvisoria del Comune di Carlopoli, dove eserciterà le funzioni del sindaco e della Giunta comunale. Il provvedimento si è reso necessario dal momento che le elezioni non hanno avuto luogo, nel Comune del Catanzarese, per via dell'esclusione dalla competizione elettorale dell'unica lista candidata.