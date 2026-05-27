È avvenuta ieri pomeriggio, nella sede comunale, la proclamazione ufficiale del nuovo sindaco di Castrolibero, Francesco Serra, alla presenza dei componenti della lista “Insieme per Castrolibero” e di numerosi sostenitori. Un momento intenso, carico di significato e di emozione, che ha sancito l’inizio di una nuova fase amministrativa per la comunità castroliberese. Volti emozionati, applausi, sorrisi e occhi lucidi hanno accompagnato la lettura del verbale di proclamazione, in un clima di partecipazione e condivisione che ha coinvolto tutti i presenti.

Visibilmente commosso, il neo sindaco Francesco Serra ha accolto l’ufficialità dell’incarico con parole di gratitudine e responsabilità. Nel suo intervento ha voluto innanzitutto ringraziare i cittadini che gli hanno accordato fiducia attraverso il voto, sottolineando come il risultato elettorale rappresenti non un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso impegnativo al servizio dell’intera collettività.

«Sarò il sindaco di tutti», ha ribadito Serra, lanciando un messaggio di unità e inclusione. Un impegno chiaro, rivolto non soltanto a chi ha sostenuto il progetto politico vincente, ma all’intera comunità di Castrolibero, con l’obiettivo di costruire un dialogo costante e affrontare insieme le sfide che attendono il territorio.

La proclamazione ha così segnato l’avvio ufficiale del nuovo mandato amministrativo. Da ieri per Francesco Serra e per la futura squadra di governo di Castrolibero si apre una fase cruciale, fatta di responsabilità, decisioni e obiettivi da raggiungere. Con una promessa già tracciata nelle prime parole da sindaco: lavorare con impegno, ascolto e determinazione per il bene di Castrolibero e dei suoi cittadini.