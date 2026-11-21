Il leader di Sud chiama Nord a Lamezia Terme per l'assemblea organizzativa del movimento: «Al congresso del 18 febbraio più poteri ai Comuni, equità territoriale e regole più giuste per le realtà civiche. Vogliamo coinvolgere tutti ma non siamo l’Arca di Noè»

Sindaco di Taormina, già sindaco di Messina e leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca arriva a Lamezia Terme per l'assemblea organizzativa di Sindaci d'Italia – Sud chiama Nord. Al THotel, insieme al senatore Ernesto Magorno e all'onorevole Laura Castelli, incontra gli amministratori calabresi del movimento. Al centro c'è il Polo delle Autonomie, il progetto civico che porterà al congresso del 18 febbraio. È la tappa calabrese di un percorso che il movimento definisce indipendente e radicato nei Comuni.

Il Polo delle Autonomie nasce dai sindaci. Che cosa può portare alla politica nazionale chi ogni giorno amministra un Comune?

La sua conoscenza senza filtri della realtà quotidiana. Chi fa il sindaco non può permettersi le chiacchiere o le formule astratte: ogni mattina devi firmare atti, guardare negli occhi i cittadini, risolvere un problema idrico, una strada dissestata, un bilancio in affanno, un servizio che manca. L'amministratore locale conosce il costo reale delle decisioni romane sulla pelle delle comunità. Portare questo approccio a livello nazionale significa ribaltare la prospettiva: non calare dall'alto norme scollegate dalla vita quotidiana, ma far partire le scelte da chi conosce davvero i territori e ha il coraggio di assumersi responsabilità dirette.

Lamezia è una nuova tappa di un viaggio in tutta Italia. Che risposta sta trovando nei territori, e che cosa si aspetta dalla Calabria?

Stiamo registrando una risposta fortissima, concreta. Quando arriviamo nei territori troviamo sindaci, amministratori e cittadini stanchi di essere spettatori o semplici comparse: c'è voglia di organizzarsi, di fare rete, di contare davvero. Dalla Calabria, con l'assemblea di Lamezia Terme, mi aspetto esattamente questo: energia e voglia di lavorare bene. La Calabria ha sofferto troppo spesso di sottorappresentazione; ha bisogno di amministratori che alzino la testa, facciano squadra e trasformino le criticità in opportunità.

Quali sono le prime due o tre proposte concrete che il Polo vuole mettere al centro del congresso del 18 febbraio?

Il 18 febbraio a Roma sarà la costituente definitiva di un percorso che stiamo costruendo con le assemblee regionali. Al centro vogliamo mettere innanzitutto più poteri, autonomia reale e strumenti concreti per i sindaci e i Comuni, liberandoli da lacci, burocrazia paralizzante e vincoli che impediscono di amministrare con efficacia. Poi vogliamo una nuova stagione di equità territoriale nella gestione delle risorse e delle infrastrutture, a partire da temi vitali come l'acqua, le reti e i servizi essenziali, perché i territori non possono restare ostaggio di inefficienze o disuguaglianze. Infine vogliamo regole e rappresentanza più giuste per le realtà civiche e autonomiste, affinché chi lavora sui territori non venga schiacciato da meccanismi pensati solo per i grandi apparati centrali.

Lei parla di autonomia come strumento di equità tra Nord e Sud. Come si costruisce un'autonomia che faccia crescere il Mezzogiorno insieme al resto del Paese?

L'autonomia vera non è la secessione dei furbi o il meccanismo dell'«ognuno per sé», ma la responsabilità di chi amministra unita alla solidarietà e all'equità tra territori. Con noi il Sud ha chiamato il Nord, e oggi il nostro obiettivo è unire tutta l'Italia su un'idea chiara: efficienza, autonomia e pari opportunità non si escludono, si rafforzano. Per far crescere il Mezzogiorno insieme al resto del Paese servono regole trasparenti, risorse certe e legate ai bisogni reali e alla perequazione, ma soprattutto serve una classe dirigente meridionale forte, competente e non subalterna. Un Mezzogiorno che funziona e decide non pesa sull'Italia: la traina verso il progresso.

Sud chiama Nord e Sindaci d'Italia uniscono storie e territori diversi. Che cosa li tiene insieme, e chi altro volete coinvolgere in questo percorso?

Ci tiene insieme la stessa idea di politica come servizio e missione quotidiana sui territori, unita alla volontà di incidere davvero senza restare ai margini. Sud chiama Nord ha portato una spinta identitaria, autonomista e battagliera nata dal basso; Sindaci d'Italia porta l'esperienza e la forza di chi governa le città e i Comuni ogni giorno. In questo percorso vogliamo coinvolgere tutti gli amministratori locali, le liste civiche, i movimenti autonomisti e quei cittadini che non si rassegnano. Attenzione, però: non vogliamo fare l'arca di Noè o imbarcare chiunque pur di fare numero. Chi entra deve condividere metodo, serietà, radicamento e voglia di mettersi in gioco.

Ai giovani amministratori calabresi che pensano di impegnarsi in politica, che messaggio vuole lasciare?

Non abbiate paura di sporcarvi le mani, ma non svendete mai la vostra autonomia e la vostra dignità. Fare l'amministratore locale è sempre difficile: è una scuola di vita durissima, a volte ingrata, ma è la palestra più vera che esista. Studiate le carte, non accontentatevi delle scuse, fate rete con chi ha la vostra stessa onestà e determinazione e non aspettate che qualcuno vi conceda uno spazio: lo spazio, in politica come nella vita, bisogna organizzarsi per prenderselo.