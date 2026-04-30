Il Partito Democratico di Cosenza aspetta che l’area di Mimmo Bevacqua proponga un nome valido per voltare pagina dopo Matteo Lettieri. Osserva interessato l’influente dirigente regionale Giuseppe Peta, occhi e voce di Nicola Irto per gli affari interni. La paralisi che avvolge la Federazione (che ha registrato le dimissioni del tesoriere Flavio De Barti) interessa a tutti, ma praticamente nessuno fa nulla. Roma minaccia da mesi il commissariamento, ma quando sembrava che stesse per decidere sul nome del moderato Alessandro Alfieri, senatore e figura apprezzata al Nazzareno, tutto si è bloccato.

L’input è stato di provare ad evitare traumi in una provincia dove il Vietnam politico è la prassi. Dai giorni caldi del referendum sulla Giustizia, l’ex capogruppo in Regione è in cerca di una soluzione. Sia perché i suoi luogotenenti sostennero inizialmente Lettieri, sia perché senza i suoi delegati non si possono trovare larghe maggioranze in assemblea. E Roma vuole questo.

Da qui una serie di cene operative con i vertici, anche regionali, del partito. Una, diventata il segreto di pulcinella, a Gizzeria qualche settimane fa. Presenti sicuri proprio Bevacqua, l’ex segretario di Federazione Luigi Guglielmelli e il deputato Nico Stumpo che di commissariamenti se ne intende essendo stato appena nominato a Pisa. Nulla di fatto, così come nei giorni a venire.

Sostanzialmente le posizioni delle correnti sono cristallizzate e stantie: un identikit proposto dall’area “X” non andrà mai bene a quelle “Y” e “Z” e viceversa: il discorso del gatto che si morde la coda. Roma si è spazientita da tempo, ma guarda col disinteresse che si deve a chi non riesce ad organizzarsi. Finché prima o poi manderà il signor Wolf di turno (Pulp Fiction docet) a risolvere problemi, tagliare teste e ad imporre (semmai esista) lo Schleinismo militante che non può certo essere incarnato da Maria Locanto, silente vicesindaca di Cosenza democristiana nell’animo e nelle azioni.

In questo quadro si staglia quanto accade in città e, di che ne dicano i diretti interessati, la verità è riconducibile tutta alle amministrative del 2027. Chi oggi sostiene Franz Caruso in Comune cerca agibilità politica in vista della campagna elettorale: se il partito non supporterà il sindaco uscente in modo ufficiale sarebbe per loro un bel problema. E il circolo locale viaggia in direzione ostinata e contraria. A costo di andare a sbattere.

Ieri l’ultima sortita di Sergio De Simone, Antonio e Giuseppe Ciacco, Damiano Covelli, Bruno Maiolo, Concetta De Paola, Adelaide Maradei, Alessandro Grandinetti e Gianfranco Tinto. Si sono scagliati contro il circolo “Marica Zuccarelli” reo di aver organizzato l’incontro con Roberto Occhiuto da cui è saltato fuori poi il rendering per l’ospedale.

Chiedono un nuovo circolo, che per statuto nel Pd sono territoriali e non certo perché all’altro c’è una governance sgradita, difendono a spada tratta l’operato del sindaco e mal sopportano la maggioranza a guida Bruno Bossio-Adamo. Maggioranza di circolo che dal canto suo non fa certo mistero di reputare chiusa l’attuale esperienza amministrativa a Palazzo dei Bruzi.

Nulla di nuovo a queste latitudini. Il Partito Democratico somiglia più ad un taxi per soddisfare legittime aspirazioni. Vanno di moda i documenti d’identità cartacei ereditati dal secolo scorso. Anche tra i giovani c’è chi è già un giovane vecchio e i voti migrano altrove.

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Occhiuto: «Ecco il nuovo ospedale di Cosenza. Possiamo andare veloci» | FOTO E VIDEO

Antonio Clausi
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